Басбуса или арабский манник – рецепт ароматного десерта к утреннему кофе

Хотя с нашим манником этот десерт можно сравнить только по одному критерию – в басбусе тоже она есть.
И если классную венецианскую пинцу, которая тоже выпекается с орехами, рекомендуют запивать глинтвейном, то сгладить мощную сладость басбусы поможет крепкий чай.
Тесто для нее замешивается на кефире с добавлением кокосовой стружки и растительного масла. Выпекается бальбуса не дольше 40 минут.
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Автор рецепта – anna_in_saudi – предлагает украсить десерт миндалем, но можно использовать и другие орехи.
Басбуса или арабский манник
Ингредиенты:
- по 1 ст. муки, манки, сахара, кокосовой стружки;
- 1,5 ст. кефира;
- 100 мл растительного масла;
- 1 яйцо;
- 1 ч. л. ванильного сахара;
- 2 ч. л. разрыхлителя.
Сироп:
- 1 ст. сахара;
- 100 мл воды;
- 2 ст. л. лимонного сока;
- миндаль или другие орехи.⠀
Как приготовить:
- Манную крупу смешать с кефиром и оставить на 10 минут. Добавить растительное масло, сахар и ванильный сахар, кокосовую стружку, муку, разрыхлитель, яйцо. Перемешать до однородности.
- Смазать форму маслом, выложить тесто и украсить миндалем. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30-40 минут.
- Для сиропа в сотейнике смешать сахар, воду и лимонный сок. Прокипятить несколько минут, дать остыть.
- Порезать готовую басбусу на ромбы прямо в форме. Полить теплый пирог сиропом с помощью ложки, равномерно смачивая всю его поверхность.
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