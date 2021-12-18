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Басбуса или арабский манник – рецепт ароматного десерта к утреннему кофе

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
18 декабря, 09:15
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Как и все восточные десерты, басбуса очень сладкая. Запивать ее нужно крепким чаем или кофе. Кроме стакана сахара в корже, он нужен и для пропитки-сиропа. Украсить басбусу можно миндалем
Басбуса или арабский манник
Басбуса или арабский манник / Фото: instagram.com/anna_in_saudi

Хотя с нашим манником этот десерт можно сравнить только по одному критерию – в басбусе тоже она есть.

И если классную венецианскую пинцу, которая тоже выпекается с орехами, рекомендуют запивать глинтвейном, то сгладить мощную сладость басбусы поможет крепкий чай.

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Тесто для нее замешивается на кефире с добавлением кокосовой стружки и растительного масла. Выпекается бальбуса не дольше 40 минут.

Автор рецепта – anna_in_saudi – предлагает украсить десерт миндалем, но можно использовать и другие орехи.

Басбуса или арабский манник

Ингредиенты:

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  • по 1 ст. муки, манки, сахара, кокосовой стружки;
  • 1,5 ст. кефира;
  • 100 мл растительного масла;
  • 1 яйцо;
  • 1 ч. л. ванильного сахара;
  • 2 ч. л. разрыхлителя.

Сироп:

  • 1 ст. сахара;
  • 100 мл воды;
  • 2 ст. л. лимонного сока;
  • миндаль или другие орехи.⠀

Как приготовить:

  1. Манную крупу смешать с кефиром и оставить на 10 минут. Добавить растительное масло, сахар и ванильный сахар, кокосовую стружку, муку, разрыхлитель, яйцо. Перемешать до однородности.
  2. Смазать форму маслом, выложить тесто и украсить миндалем. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30-40 минут.
  3. Для сиропа в сотейнике смешать сахар, воду и лимонный сок. Прокипятить несколько минут, дать остыть.
  4. Порезать готовую басбусу на ромбы прямо в форме. Полить теплый пирог сиропом с помощью ложки, равномерно смачивая всю его поверхность.

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Ирина Маслова
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