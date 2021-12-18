Басбуса или арабский манник – рецепт ароматного десерта к утреннему кофе

Как и все восточные десерты, басбуса очень сладкая. Запивать ее нужно крепким чаем или кофе. Кроме стакана сахара в корже, он нужен и для пропитки-сиропа. Украсить басбусу можно миндалем

Басбуса или арабский манник / Фото: instagram.com/anna_in_saudi

Хотя с нашим манником этот десерт можно сравнить только по одному критерию – в басбусе тоже она есть.

И если классную венецианскую пинцу, которая тоже выпекается с орехами, рекомендуют запивать глинтвейном, то сгладить мощную сладость басбусы поможет крепкий чай.

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Тесто для нее замешивается на кефире с добавлением кокосовой стружки и растительного масла. Выпекается бальбуса не дольше 40 минут.

Автор рецепта – anna_in_saudi – предлагает украсить десерт миндалем, но можно использовать и другие орехи.

Басбуса или арабский манник

Ингредиенты:

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по 1 ст. муки, манки, сахара, кокосовой стружки;

1,5 ст. кефира;

100 мл растительного масла;

1 яйцо;

1 ч. л. ванильного сахара;

2 ч. л. разрыхлителя.

Сироп:

1 ст. сахара;

100 мл воды;

2 ст. л. лимонного сока;

миндаль или другие орехи.⠀

Как приготовить: