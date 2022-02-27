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Батончики из овсянки – это не только полезно, но и экономия на сладостях

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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27 февраля, 16:41
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Здесь используются изюм, орехи и спелый банан. В качестве подсластителя – мед. Запекаются батончики около 20 минут
Батончики из овсянки
Батончики из овсянки / Фото: freepik.com

До весны рукой подать, а это значит, что нужно урезать количество сахара, если есть желание постройнеть.

Но это совсем не значит, что нужно забыть о десертах. Попробуйте рулет с творогом и ягодами.

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Батончики мюсли, гранола или попросту батончики из овсянки с сухофруктами и орехами необязательно покупать.

Их очень просто приготовить в домашних условиях, причем выбор дополнительных ингредиентов очень широкий – любые орехи и любые сухофрукты.

Рецепт со страницы _ffood_blog

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Батончики из овсянки с сухофруктами

Батончики из овсянки с сухофруктами
Батончики из овсянки с сухофруктами / Фото: instagram.com/_ffood_blog_/

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья – 150 г;
  • орехи – 70 г;
  • изюм – 40 г;
  • бананы – 1 шт.;
  • мед – 1.5 ст. л.

Диетическим может быть даже "Наполеон", как его сделать быстро и легко – узнаете здесь.

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Как приготовить:

  1. Изюм промыть и просушить, орехи измельчить.
  2. Овсянку соединить с изюмом, банан измельчить вилкой и добавить к овсянке. Добавить мед и перемешать.
  3. Разогреть духовку до 160-180 градусов.
  4. Застелить противень пергаментной бумагой, смазать ее растительный маслом.
  5. Выложить овсяную массу слоем в 0,5 см. Запекать около 20 минут, слегка охладить и нарезать на порции.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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