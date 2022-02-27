Батончики из овсянки – это не только полезно, но и экономия на сладостях

До весны рукой подать, а это значит, что нужно урезать количество сахара, если есть желание постройнеть.
Но это совсем не значит, что нужно забыть о десертах. Попробуйте рулет с творогом и ягодами.
Батончики мюсли, гранола или попросту батончики из овсянки с сухофруктами и орехами необязательно покупать.
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Их очень просто приготовить в домашних условиях, причем выбор дополнительных ингредиентов очень широкий – любые орехи и любые сухофрукты.
Рецепт со страницы _ffood_blog
Батончики из овсянки с сухофруктами
Ингредиенты:
- овсяные хлопья – 150 г;
- орехи – 70 г;
- изюм – 40 г;
- бананы – 1 шт.;
- мед – 1.5 ст. л.
Диетическим может быть даже "Наполеон", как его сделать быстро и легко – узнаете здесь.
Как приготовить:
- Изюм промыть и просушить, орехи измельчить.
- Овсянку соединить с изюмом, банан измельчить вилкой и добавить к овсянке. Добавить мед и перемешать.
- Разогреть духовку до 160-180 градусов.
- Застелить противень пергаментной бумагой, смазать ее растительный маслом.
- Выложить овсяную массу слоем в 0,5 см. Запекать около 20 минут, слегка охладить и нарезать на порции.