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Белорусские комовики – рецепт картофельных пирожков с фасолью

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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20 января, 08:16
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По желанию к фасоли можно добавить немного маринованных грибов. Понятно, что тесто замешивается на вареном картофеле. Комовики можно или жарить, или запекать
Белорусские картофельные пирожки комовики
Белорусские картофельные пирожки комовики / Фото: instagram.com/lenatsinkevich

С картофелем получаются сытные кексы, тем более если добавить туда ветчину и сыр. Из него можно попробовать приготовить интересные белорусские комовики.

Ну где, как не в этой стране, умеют так ловко и вкусно обращаться с картошкой?

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Это традиционное блюдо, в начинку идут отварная фасоль и лук. Встречаются рецепты, где к фасоли добавляются маринованные грибы.

Конечно, лучше отварить бобы самостоятельно. Если есть консервированная фасоль, то ее нужно хорошо промыть.

На сайте Zernograd.com советуют брать крахмалистый картофель, так тесто получится нежным.

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Чтобы была красивая корочка, перед запеканием смажьте пирожки желтком. Подавать комовики нужно со сметаной и зеленью.

Комовики – простой рецепт

Комовики – простой рецепт
Комовики – простой рецепт / Фото: zernograd.com

Ингредиенты для теста:

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  • 400 г картофель;
  • 2 ст. л. мука;
  • 1 шт. яйцо;
  • соль, перец – по вкусу.

Для начинки:

  • 250 г фасоль;
  • 1 шт. лук;
  • 50 г сало;
  • соль, перец – по вкусу;
  • сливочное масло.

А здесь найдете рецепт немецких картофельных клецок, отличного гарнира к мясу.

Как приготовить:

  1. Вымытый картофель отварить в мундире до готовности. Почистить и натереть. Добавить муку, соль, перец, яйцо. Перемешать.
  2. Для начинки мелко нарезать сало. Разогреть на сковороде в течение минуты. Добавить мелко нарезанный лук, обжарить до прозрачности. Добавить отварную фасоль без жидкости. Довести до вкуса солью и перцем.
  3. Сформировать комовики и обвалять в муке. Противень застелить бумагой, смазать маслом и выложить комовики.
  4. Выпекать при 200 градусах 15 минут, готовые комовики смазать сливочным маслом.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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