Белорусские комовики – рецепт картофельных пирожков с фасолью

По желанию к фасоли можно добавить немного маринованных грибов. Понятно, что тесто замешивается на вареном картофеле. Комовики можно или жарить, или запекать

Белорусские картофельные пирожки комовики / Фото: instagram.com/lenatsinkevich

С картофелем получаются сытные кексы, тем более если добавить туда ветчину и сыр. Из него можно попробовать приготовить интересные белорусские комовики.

Ну где, как не в этой стране, умеют так ловко и вкусно обращаться с картошкой?

Реклама

Это традиционное блюдо, в начинку идут отварная фасоль и лук. Встречаются рецепты, где к фасоли добавляются маринованные грибы.

Конечно, лучше отварить бобы самостоятельно. Если есть консервированная фасоль, то ее нужно хорошо промыть.

На сайте Zernograd.com советуют брать крахмалистый картофель, так тесто получится нежным.

Реклама

Чтобы была красивая корочка, перед запеканием смажьте пирожки желтком. Подавать комовики нужно со сметаной и зеленью.

Комовики – простой рецепт

Комовики – простой рецепт / Фото: zernograd.com

Ингредиенты для теста:

Реклама

400 г картофель;

2 ст. л. мука;

1 шт. яйцо;

соль, перец – по вкусу.

Для начинки:

250 г фасоль;

1 шт. лук;

50 г сало;

соль, перец – по вкусу;

сливочное масло.

А здесь найдете рецепт немецких картофельных клецок, отличного гарнира к мясу.

Как приготовить: