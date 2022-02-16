Берлинская хоппель поппель – в ход пойдут картофель, ветчина и маринованные огурцы

Набор ингредиентов – непринципиально. Вместо ветчины может быть мясо, тогда оно заранее обжаривается, вместо корнишонов – болгарский перец. Но запекается хоппель поппель под яйцами

Берлинская запеканка хоппель поппель / Фото: instagram.com/dumplingsandmore

Запеканки бывают разными. Здесь речь идет об ингредиентах: существуют практически диетические с индейкой и рисом, а есть очень сытные и больше подходят к раннему ужину.

Хоппель поппель с немецкого можно перевести приблизительно так – быстрая запеканка из подручных продуктов.

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Вместе с этим, в настоящей хоппель поппель должен быть отваренный картофель, ветчина и корнишоны.

Они, нарезанные, смешиваются с яйцами и все это вместе заливает картошку с ветчиной.

Рецепт нашли на немецком сайте Rewe.de.

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Запеканка хоппель поппель

Запеканка хоппель поппель / Фото: Инстаграм

Ингредиенты:

600 г картофеля;

2 луковицы;

400 г ветчины;

200 г корнишонов или болгарского перца;

6 яиц;

4 ст. л. молока;

перец, соль, петрушка.

Здесь узнаете, как сделать красивую запеканку-плов из Ирина тах чин.

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Как приготовить: