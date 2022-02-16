Берлинская хоппель поппель – в ход пойдут картофель, ветчина и маринованные огурцы

Запеканки бывают разными. Здесь речь идет об ингредиентах: существуют практически диетические с индейкой и рисом, а есть очень сытные и больше подходят к раннему ужину.
Хоппель поппель с немецкого можно перевести приблизительно так – быстрая запеканка из подручных продуктов.
Вместе с этим, в настоящей хоппель поппель должен быть отваренный картофель, ветчина и корнишоны.
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Они, нарезанные, смешиваются с яйцами и все это вместе заливает картошку с ветчиной.
Рецепт нашли на немецком сайте Rewe.de.
Запеканка хоппель поппель
Ингредиенты:
- 600 г картофеля;
- 2 луковицы;
- 400 г ветчины;
- 200 г корнишонов или болгарского перца;
- 6 яиц;
- 4 ст. л. молока;
- перец, соль, петрушка.
Здесь узнаете, как сделать красивую запеканку-плов из Ирина тах чин.
Как приготовить:
- Картофель отварить в кожуре, дать остыть, очистить и нарезать ломтиками толщиной 5 мм.
- Лук очистить и нарезать тонкими кольцами. Ветчину нарезать полосками. Огурцы нарезать тонкими ломтиками. Петрушку мелко нарезать.
- Обжарить картофель на разогретом масле около 5 минут. Добавить лук и пассеровать еще 5 минут. Приправить солью и перцем.
- На второй сковороде обжарить в масле ветчину около 5 минут, приправить солью и перцем и добавить к картофелю.
- Взбить яйца, добавить молоко, приправить солью и перцем. Вмешать половину петрушки и добавить корнишоны.
- Вылить смесь к картофелю и ветчине и готовить под крышкой около 8 минут на слабом огне.
- Украсить петрушкой.