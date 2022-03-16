Без расстойки, долгого вымешивания и яиц – быстрый рецепт пирожков с капустой

Даже такую сравнительно непростую выпечку, как пирожки, можно приготовить быстро. Об одних таких, выручайках, с колбасой или яйцами с луком, мы писали.
Для этих с капустой нужно лишь 20 минут времени для отдыха. За это время начинка из капусты и грибов будет готова.
Яйца для теста не нужны, оно замешивается на кефире.
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Рецепт со страницы katyyhealth.
Быстрые пирожки с капустой
Ингредиенты:
- мука – 500 г;⠀
- кефир комнатной температуры – 380 мл;⠀
- сода, соль – по 1 ч. л. ⠀
Начинка:
- капуста – 1/2 шт.⠀
- шампиньоны – 8 шт.⠀
- соль, перец – по вкусу;
- томатная паста – 1 ч. л.;⠀
- лук – 3 шт.
Как испечь круглые пирожки кныши с картофельной начинкой – читайте здесь.
Как приготовить:
- Соединить кефир с содой и оставить на 3 минуты. Смешать сухие ингредиенты для теста и добавить кефир. ⠀
- Замесить тесто, оно не должно липнуть к рукам. Дать отдохнуть 20 минут под пленкой.
- Для начинки лук обжарить до золотистого цвета, добавить шампиньоны, соль, перец, томатную пасту и тушить 15 минут. Добавить капусту и готовить 30 минут. ⠀
- Сформировать пирожки, выложить на застеленный противень. Выпекать при 180 градусах 20-30 минут.