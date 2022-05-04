Без сахара, муки и масла – рецепт удивительно нежного творожного десерта

По консистенции он слегка будет напоминать красивый "Калейдоскоп" или, как его еще называют, "Битое стекло". В основе творог, молоко, желатин и мед. То есть муки и яиц не нужно.
Жирность творога не так важна, а вот если любите слаще, то вместо заявленных ста граммов меда берите больше.
После того, как десерт без выпечки будет сформирован, ему нужно время для застывания в холодильнике.
Далее по теме
Фублогер Alina FooDee напоминает: так как работа предстоит с желатином, который нужно прогреть после набухания, поэтому ни в коем случае не кипятите его, иначе он утратит свои свойства.
Творожный десерт без муки и сахара
Ингредиенты:
- творог – 600 г;
- яйцо – 2 шт.;
- мед – 100 г;
- ванилин – на кончике ножа;
- крахмал – 40 г;
- молоко – 500 г (крем) + 100 г (для желатина);
- желатин – 18-20 г.
Десертов без выпечки множество. Приготовьте десерт-торт на основе шоколадных вафель.
Как приготовить:
- Желатин залить молоком (100 г) и оставить на 10 минут.
- Смешать яйца с крахмалом и небольшим количеством молока. Когда масса станет полностью однородной, добавить остальное молоко. Варить на умеренном огне, постоянно помешивая. Когда появятся первые пузыри, заварить крем в течение 30-60 секунд, снять с огня.
- Желатин прогреть до температуры около 60 градусов.
- Блендером перебить творог, добавить крем и желатин, пробить до полной однородности.
- Залить в форму, накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник на 6-8 часов до полного застывания.
Подробней об этом нежном десерте смотрите ниже.
И еще один рецепт за 25 минут из орехов и яблок найдете здесь.