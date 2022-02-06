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"Бифштекс на лошади" – рецепт мясного обеда с классной подачей

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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МаленькийСреднийБольшой
6 февраля, 17:52
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Это французское блюдо и другое его название – "бифштекс верхом". Готовится из рубленого мяса, подается с жареным яйцом и картофельным пюре
"Бифштекс верхом"
"Бифштекс верхом" / Фото: www.tendreetplus.fr

Это, как со стейком Солсбери, который совсем не стейк, а вкусная котлета. То есть присутствует мелкая путаница.

"Бифштекс верхом" или "бифштекс на лошади", если включить логику, должен быть на яйце. Но нет, яйцо его украшает.

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Блюдо незамысловатое абсолютно, зато аппетитное и сытное. В фарш добавляется кусочек сливочного масла, а желток глазуньи только улучшит мясо.

И котлеты, и яйца желательно жарить параллельно, чтобы они оставались горячими при подаче.

Что касается пюре, то на сайте Тendreetplus.fr предлагают варить картофель в мундирах с добавлением нескольких раздавленных зубчиков чеснока. После того, как оно будет готово, положите немного тертого имбиря и украсьте свежей кинзой.

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На другом сайте – La-viande.fr – советуют для сытности обжарить сырокопченую колбасу и положить ее между бифштексом и яйцом.

И наконец, фудблогер herringinfurs.blogspot.comне рекомендует вымешивать фарш долго, иначе котлеты будут слишком плотными.

"Бифштекс на лошади"

"Бифштекс верхом"
"Бифштекс верхом" / Фото: www.la-viande.fr

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Ингредиенты:

  • 1 кг хорошего говяжьего фарша;
  • 50 г сливочного масла;
  • 1 ст. л. растительного масла;
  • чеснок, имбирь – для пюре;
  • 6 яиц;
  • соль и молотый черный перец – по вкусу.

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Как приготовить:

  1. Фарш посолить, поперчить и перемешать. Разделить на 6 частей.
  2. Половину сливочного масла разрезать на 6 маленьких кусочков. Положить внутрь каждой порции из фарша. Сформировать небольшие котлеты. Толщина – 2 см, в длину чуть больше обычного жареного яйца.
  3. На разогретом растительном масле обжарить по 2-3 минуты с каждой стороны. Снять на тарелку, завернуть фольгой.
  4. На сливочном масле пожарить глазунью. Желток должен оставаться полужидким.
  5. Снять яйца, выложить на котлеты. Посолить, поперчить по вкусу.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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