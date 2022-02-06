"Бифштекс на лошади" – рецепт мясного обеда с классной подачей

Это французское блюдо и другое его название – "бифштекс верхом". Готовится из рубленого мяса, подается с жареным яйцом и картофельным пюре

"Бифштекс верхом" / Фото: www.tendreetplus.fr

Это, как со стейком Солсбери, который совсем не стейк, а вкусная котлета. То есть присутствует мелкая путаница.

"Бифштекс верхом" или "бифштекс на лошади", если включить логику, должен быть на яйце. Но нет, яйцо его украшает.

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Блюдо незамысловатое абсолютно, зато аппетитное и сытное. В фарш добавляется кусочек сливочного масла, а желток глазуньи только улучшит мясо.

И котлеты, и яйца желательно жарить параллельно, чтобы они оставались горячими при подаче.

Что касается пюре, то на сайте Тendreetplus.fr предлагают варить картофель в мундирах с добавлением нескольких раздавленных зубчиков чеснока. После того, как оно будет готово, положите немного тертого имбиря и украсьте свежей кинзой.

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На другом сайте – La-viande.fr – советуют для сытности обжарить сырокопченую колбасу и положить ее между бифштексом и яйцом.

И наконец, фудблогер herringinfurs.blogspot.comне рекомендует вымешивать фарш долго, иначе котлеты будут слишком плотными.

"Бифштекс на лошади"

"Бифштекс верхом" / Фото: www.la-viande.fr

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Ингредиенты:

1 кг хорошего говяжьего фарша;

50 г сливочного масла;

1 ст. л. растительного масла;

чеснок, имбирь – для пюре;

6 яиц;

соль и молотый черный перец – по вкусу.

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Как приготовить: