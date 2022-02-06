"Бифштекс на лошади" – рецепт мясного обеда с классной подачей

Это, как со стейком Солсбери, который совсем не стейк, а вкусная котлета. То есть присутствует мелкая путаница.
"Бифштекс верхом" или "бифштекс на лошади", если включить логику, должен быть на яйце. Но нет, яйцо его украшает.
Блюдо незамысловатое абсолютно, зато аппетитное и сытное. В фарш добавляется кусочек сливочного масла, а желток глазуньи только улучшит мясо.
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И котлеты, и яйца желательно жарить параллельно, чтобы они оставались горячими при подаче.
Что касается пюре, то на сайте Тendreetplus.fr предлагают варить картофель в мундирах с добавлением нескольких раздавленных зубчиков чеснока. После того, как оно будет готово, положите немного тертого имбиря и украсьте свежей кинзой.
На другом сайте – La-viande.fr – советуют для сытности обжарить сырокопченую колбасу и положить ее между бифштексом и яйцом.
И наконец, фудблогер herringinfurs.blogspot.comне рекомендует вымешивать фарш долго, иначе котлеты будут слишком плотными.
"Бифштекс на лошади"
Ингредиенты:
- 1 кг хорошего говяжьего фарша;
- 50 г сливочного масла;
- 1 ст. л. растительного масла;
- чеснок, имбирь – для пюре;
- 6 яиц;
- соль и молотый черный перец – по вкусу.
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Как приготовить:
- Фарш посолить, поперчить и перемешать. Разделить на 6 частей.
- Половину сливочного масла разрезать на 6 маленьких кусочков. Положить внутрь каждой порции из фарша. Сформировать небольшие котлеты. Толщина – 2 см, в длину чуть больше обычного жареного яйца.
- На разогретом растительном масле обжарить по 2-3 минуты с каждой стороны. Снять на тарелку, завернуть фольгой.
- На сливочном масле пожарить глазунью. Желток должен оставаться полужидким.
- Снять яйца, выложить на котлеты. Посолить, поперчить по вкусу.