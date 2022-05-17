Бисквит или торт "Виктория" – рецепт королевского десерта, которому больше 200 лет

Итак, эффектный десерт "Виктория", которым королева любила лакомиться во время традиционного чая. К слову, ее праправнучка Елизавета ІІ неравнодушна к простому белоснежному печенью и наверняка этот бисквит тоже любит.
Он достаточно плотный, с ярким сливочным вкусом, легкой кислинки которому придает малина. Узнаем, в чем особенность этого красивого бисквита, и запишем рецепт от detskie.recepti.
Особенности бисквита "Виктория":
- Равные пропорции сахара, масла и муки. За счет этого получается пористая, нежная и плотная одновременно текстура.
- Добавление цедры лимона, чтобы оттенить сливочный вкус и придать цитрусовый аромат.
- В классическом варианте бисквита не используется сливочный крем, только малиновый джем.
Бисквит "Виктория": рецепт
Ингредиенты:
- сливочное масло, сахар, мука – по 250 г;
- разрыхлитель – 8 г;
- яйца – 4 шт.;
- цедра 1 лимона;
- ванильный экстракт – 2 ч. л.;
- джем малиновый – 1 ст.;
- малина для украшения.
Как приготовить:
- Смешать в чашке сахар и масло комнатной температуры. Хорошо взбить миксером.
- Ввести по одному все яйца, каждый раз взбивая смесь миксером в течение 1 минуты.
- Муку соединить с разрыхлителем в отдельной чаше и хорошо перемешать, небольшими порциями добавляя в смесь.
- На мелкой терке натереть цедру и добавить в тесто вместе с экстрактом ванили.
- Форму смазать маслом, обсыпать мукой. На дно положить пергамент. Выложить половину теста, разровнять.
- Выпекать при 190 градусах 20-25 минут. Дать остыть коржу на решетке 5 минут. Приготовить второй корж.
- Для того, чтобы коржи стали влажными, их можно завернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник на 1 час.
- Намазать нижний корж малиновым джемом. Накрыть вторым коржом. Дать коржам пропитаться.
- Украсить сахарной пудрой и малиной.
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