Классные блинные торты на день рождения – они безусловно произведут фурор

Блины можно пожарить по своему, проверенном рецепту. Здесь важно уделить внимание начинкам. В этой подборке они из сливочного сыра и ягод, сметаны и сгущенки, сливок и сахарной пудры

Блинные торты на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

Блины всегда будут актуальны. Достаточно часто на столе по поводу дня рождения бывают закусочные рулеты на их основе.

А вот если на десерт вы предложите блинный торт с отличной начинкой, то будьте уверенны – гости оценят и торт, и ваши старания. Да, нужно потратить время, чтобы нажарить блины, все остальное делается гораздо быстрее.

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Для торта от e.kukuruzkina нужны ягоды, они могут быть любыми. Для начинки по рецепту mir_retseptov понадобятся взбитые сливки.

Блинный торт от nana.s__life формируется с кремом на основе сметаны и сгущенного молока.

Блинный торт со сметанным кремом

Блинный торт со сметанным кремом / Фото: instagram.com/nana.s__life

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Ингредиенты:

3 шт. яйца;

220 г сахара;

140 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

200 мл молока;

100 мл растительного масла без запаха;

3 ст. л. какао.

Для крема:⠀

по 300 мл сметаны не менее 30%, сгущенки.

Для украшения:

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тертый шоколад, ягоды.

Как приготовить:

Смешать яйца, сахар, молоко комнатной температуры, подсолнечное масло. Добавить муку, какао, разрыхлитель, хорошо перемешать. Нажарить блины, смазывая сковороду сливочным маслом. Должно получится 7-8 штук. Для крема взбить сметану и сгущенку, сформировать торт, смазывая каждый блин кремом. Украсить тертым шоколадом и ягодам. Отправить в холодильник на несколько часов.

Блинный торт с шоколадом и сливками

Блинный торт с шоколадом и сливками / Фото: instagram.com/mir_retseptov/

Ингредиенты для блинов:

1 яйцо;

750 мл молока;

5 ст. л. сахарного песка;

1 ч. л. без горки соли;

360 г муки пшеничной;

3 ст. л. какао;

50 мл растительного масла.

Для крема:

750 мл сливок 33-35%;

ванильный сахар;

сахарная пудра – по вкусу.

Для помадки:

200 мл сливок;

темный и молочный шоколад – по вкусу.

Как приготовить:

Соединить яйцо, сахарный песок, соль. Добавить теплое молоко и перемешать. Просеять какао и муку, перемешать и в конце добавить подсолнечное масло. Пожарить блины. Сковороду смазывать сливочным маслом. Для крема на холодные сливки просеять сахарную пудру и добавить ванильный сахар. Взбить миксером на максимальной скорости до плотной пышной массы. Каждый блин смазать взбитыми сливками, формируя торт. Убрать в холодильник на 1-2 часа. Для помадки соединить шоколад и горячие сливки 33%, перемешать до однородности, украсить торт.

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Блинный торт с ягодами

Блинный торт с ягодами / Фото: instagram.com/e.kukuruzkina

Ингредиенты:

500 мл молока (комнатной температуры);

200-250 мл кипятка;

2 шт. яйца;

16-18 ст. л. муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

2-4 ст. л. сахара;

5 ст. л. подсолнечного масла.

Для крема:

500 мл сливок 33%;

1 ст. л. сахарной пудры;

250 г творожного сыра.

Для начинки:

ягоды.

Как приготовить: