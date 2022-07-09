Блины по-шотландски королевы Елизаветы – ее личный рецепт (фото)

Мы успели убедиться, что монаршая еда может быть абсолютно простой и что королевская семья предпочитает обычно питаться. Так было с белоснежным печеньем Елизаветы. Этот рецепт блинов нашли у townandcountrymag.com.
Их история началась в 1959 году. Королева попросила приготовить блины по личному рецепту для американского президента Дуайта Эйзенхауэра и его жены Мейми во время их встречи в Шотландии.
Блины так понравились, что Елизавета прислала рецепт американской чете лично. Выглядел он так.
Молоко вливайте частями, чтобы достичь консистенции теста, как на оладьи.
Блины по-шотландски
Ингредиенты, чашка – приблизительно 100 г:
- 4 чашки муки;
- 4 ст. л. сахарной пудры или сахара;
- 2 чашки молока;
- 2 яйца;
- 2 ч. л. соды
- 3 ч. л. натурального йогурта или кефира;
- 2 ст. л. растопленного сливочного масла.
Как приготовить:
- Взбейте яйца, сахар и примерно половину молока, добавьте муку и хорошо перемешайте. Если тесто густое, добавьте молока.
- Добавьте соду, йогурт, растопленное сливочное масло.
- Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде.
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