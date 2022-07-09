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Блины по-шотландски королевы Елизаветы – ее личный рецепт (фото)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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9 июля, 08:22
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Историки датируют этот рецепт 1959 годом. Тогда королева угостила ими президента США. Тесто для них чуть гуще, чем нам привычное для блинов
Как приготовить блины по рецепту королевы Елизаветы
Как приготовить блины по рецепту королевы Елизаветы / Фото: depositphotos.com, Коллаж: Сегодня

Мы успели убедиться, что монаршая еда может быть абсолютно простой и что королевская семья предпочитает обычно питаться. Так было с белоснежным печеньем Елизаветы. Этот рецепт блинов нашли у townandcountrymag.com.

Их история началась в 1959 году. Королева попросила приготовить блины по личному рецепту для американского президента Дуайта Эйзенхауэра и его жены Мейми во время их встречи в Шотландии.

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Блины так понравились, что Елизавета прислала рецепт американской чете лично. Выглядел он так.

Рецепт блинов по-шотландски
Рецепт блинов по-шотландски

Молоко вливайте частями, чтобы достичь консистенции теста, как на оладьи.

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Блины по-шотландски

Блины по-шотландски
Блины по-шотландски / Фото: www.townandcountrymag.com

Ингредиенты, чашка – приблизительно 100 г:

  • 4 чашки муки;
  • 4 ст. л. сахарной пудры или сахара;
  • 2 чашки молока;
  • 2 яйца;
  • 2 ч. л. соды
  • 3 ч. л. натурального йогурта или кефира;
  • 2 ст. л. растопленного сливочного масла.

Как приготовить:

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  1. Взбейте яйца, сахар и примерно половину молока, добавьте муку и хорошо перемешайте. Если тесто густое, добавьте молока.
  2. Добавьте соду, йогурт, растопленное сливочное масло.
  3. Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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