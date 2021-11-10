Блины с интересными начинками – 3 рецепта, если готовитесь ко дню рождения

Блины можно приготовить и по своему любимому рецепту. Рулеты с копченым куриным окороком запекаются, блинам с фетой и оливками, лососем и крем-сыром духовка не нужна

Блины с начинкой на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

Да, это хлопотно, но зато вкусно невероятно. Главное, испечь удачные блины и приготовить классную для них начинку. Эти блины могут стать достойной холодной закуской, если готовитесь ко дню рождения.

Кроме ветчины для блинов от sasha_recepti, нужен твердый сыр, блины с фетой и оливками – авторский рецепт телеведущего Григория Германа, а блины с лососем от goodfood.gram можно приготовить со слабосоленой или отварной рыбой.

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Блины с крем-сыром и лососем

Блины с крем-сыром и лососем / Фото: instagram.com/goodfood.gram/

Ингредиенты:

Мука – 110 г

Молоко – 275 мл

Яйца – 2 шт.

Растопленное сливочное масло, сметана, укроп измельченный – по 2 ст. л.

Лосось слабосоленый – 250 г

Творожный сыр – 150 г

Лимонная цедра – 1/2 ч. л

Перец черный – щепотка

Масло растительное для жарки

Как приготовить:

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Молоко слегка нагреть и смешать с яйцами и щепоткой соли. Всыпать просеянную муку, влить растопленное сливочное масло и хорошо перемешать тесто. Поджарить тонкие блинчики на разогретой и смазанной растительным маслом сковороде. Смешать творожный сыр со сметаной, лимонной цедрой и измельченным укропом. Поперчить по вкусу. Рыбу нарезать ломтиками. Намазать каждый блин сырным кремом, выложить лосось и сформировать рулет. Нарезать поперек и подавать.

Блины с копченым куриным окорочком

Блины с копченым куриным окорочком / Фото: instagram.com/sasha_recepti

Ингредиенты:

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Яйца – 4 шт.

Молоко – 200 мл

Мука – 100 г

Сыр твердый – 100-150 г

Копченый куриный окорочок – по вкусу

Соль

Зеленый лук

Сливочное масло – для смазывания формы

Как приготовить:

Для теста слегка взбить яйца с щепоткой соли и добавить муку. Лук мелко нарезать и добавить к тесту. Дать немного постоять. Мясо нарезать кубиками, сыр мелко натереть. Испечь блины, на каждый положить мясо, посыпать тертым сыром и сформировать рулеты. Выложить в смазанную форму и запекать 20 минут при 220 градусах. Подавать как в теплом, так и в холодном виде.

Блины с фетой и оливками

Блины с фетой и оливками / Фото: ТРК Україна

Ингредиенты:

Вода – 125 мл

Сухие дрожжи – 1 ч. л.

Молоко – 250 мл

Сахар – 1 ст. л.

Мука – 150 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Фета – 130 г

Оливковое масло – 3 ст. л.

Мед – 1 ст. л.

Лимон – 1 шт.

Оливки – 70 г

Как приготовить: