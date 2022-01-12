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Бограч в домашних условиях – как легко приготовить венгерский суп

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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12 января, 17:15
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Настоящий бограч – это два вида мяса и копчености. В этом рецепте – говядина, свиные ребра и копченое сало. Когда бограч будет почти готов, нужно добавить красное сухое вино
Бограч
Бограч / Фото: instagram.com/sergeypokanevich/

Бограч появился в Венгрии, многие называют его очень близким родственником еще одного известного блюда этой страны – паприкаша.

Бограч попал и в нашу страну, конкретней, в Закарпатье. Правильно готовить бограч на открытом воздухе, в казане и очень долго.

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Но теперь существует множество простых рецептов венгерского супа для домашней кухни. Если есть соответствующая емкость – отлично.

Рецепт от украинского шефа и фудблогера sergeypokanevich.

Бограч – простой рецепт венгерского супа

Ингредиенты:

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  • Говядина – 500 г
  • Свиные ребра – 1 кг
  • Сало копченое венгерское – 100 г
  • Соль – 2 щеп. + 2 щеп.
  • Перец черный молотый – щепотка
  • Картофель – 1 кг
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Лук красный – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1-2 шт.
  • Перец стручковый острый или сухой – по вкусу
  • Вода – 2 л
  • Чеснок – 1/2 головки
  • Помидоры – 2 шт.
  • Свежая зелень – 1 пучок
  • Вино красное сухое – 120 мл

Как приготовить:

  1. Нарезать сало кубиком. Говядину нарезать крупно, 3х3 сантиметра. Ребра разрезать.
  2. Обжарить копченое сало и на нем обжарить остальное мясо. Посолить, поперчить. Тушить на медленном огне под крышкой 1,5 часа.
  3. Подготовить овощи, нарезать крупно.
  4. К мясу добавить овощи. Посолить и добавить красный перец. Заправить и залить водой не полностью, не до конца. Тушить под крышкой на медленном огне 1 час.
  5. Чеснок и помидор нарезать полукольцами и добавить к бограчу за 10 минут до готовности.
  6. Добавить свежую зелень и красное сухое вино и сразу подавать.

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