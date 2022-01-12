Бограч в домашних условиях – как легко приготовить венгерский суп

Бограч появился в Венгрии, многие называют его очень близким родственником еще одного известного блюда этой страны – паприкаша.
Бограч попал и в нашу страну, конкретней, в Закарпатье. Правильно готовить бограч на открытом воздухе, в казане и очень долго.
Но теперь существует множество простых рецептов венгерского супа для домашней кухни. Если есть соответствующая емкость – отлично.
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Рецепт от украинского шефа и фудблогера sergeypokanevich.
Бограч – простой рецепт венгерского супа
Ингредиенты:
- Говядина – 500 г
- Свиные ребра – 1 кг
- Сало копченое венгерское – 100 г
- Соль – 2 щеп. + 2 щеп.
- Перец черный молотый – щепотка
- Картофель – 1 кг
- Болгарский перец – 1 шт.
- Лук красный – 1 шт.
- Лук репчатый – 1-2 шт.
- Перец стручковый острый или сухой – по вкусу
- Вода – 2 л
- Чеснок – 1/2 головки
- Помидоры – 2 шт.
- Свежая зелень – 1 пучок
- Вино красное сухое – 120 мл
Как приготовить:
- Нарезать сало кубиком. Говядину нарезать крупно, 3х3 сантиметра. Ребра разрезать.
- Обжарить копченое сало и на нем обжарить остальное мясо. Посолить, поперчить. Тушить на медленном огне под крышкой 1,5 часа.
- Подготовить овощи, нарезать крупно.
- К мясу добавить овощи. Посолить и добавить красный перец. Заправить и залить водой не полностью, не до конца. Тушить под крышкой на медленном огне 1 час.
- Чеснок и помидор нарезать полукольцами и добавить к бограчу за 10 минут до готовности.
- Добавить свежую зелень и красное сухое вино и сразу подавать.
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