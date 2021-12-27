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Больше, чем просто сырная тарелка – как оформить стильную закусочную доску

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
27 декабря, 11:23
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Кром традиционных сыра и мясных деликатесов, на одной доске могут быть свежие и маринованные овощи, орехи, сухофрукты и свежие фрукты, хлеб, хумус и свежие розмарин с тимьяном
Закусочная доска на Новый год
Закусочная доска на Новый год / Фото: instagram.com/sheilas_table/

Все чаще, что не может радовать, мы ответственнее относимся к деталям при оформлении новогоднего стола.

Например, тщательно выбираем правильные закуски к разному шампанскому и стараемся как можно красивее оформить стол.

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Сейчас в обиход вошло это словосочетание – Charcuterie board. Перевести можно, как доска деликатесов.

То есть это не просто тонко нарезанные сыр, ветчина и колбаса, выложенные симпатичными рядами или узорами. Это целый набор закусок, которые дополняют друг друга, подчеркивают и усиливают вкус.

Ниже – оптимальный набор ингредиентов для красивой подачи самого вкусного.

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Предметы для стильной закусочной доски

Для удобства сыр можно подавать отдельно и крупно нарезанным
Для удобства сыр можно подавать отдельно и крупно нарезанным / Фото: instagram.com/drhunt51

Сейчас их можно – разных размеров и форм – легко найти в магазинах. Если компания планируется большая, можно оформить несколько, желательно идентичных.

Далее посуда для соусов – нужны симпатичные емкости, в которых будет мед, горчица и подобные вещи. Также нужны ложечки и для соусов, и для джемов.

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Шпажки и зубочистки отошли в прошлое. Сейчас это функцию выполняют небольшие вилки, чтобы наколоть, например, оливку или корнишон.

Многие советуют подавать сыр на отдельной доске и крупно нарезанным вместе с ножом, чтобы каждый гость мог отрезать нужное себе количество.

Правильное соседство ингредиентов

От этого зависит не только внешний вид доски, но и вкусовые ощущения гостей. То есть сыры можно поставить рядом с пиалами с орехами, медом, сухофруктами.

Рядом с ветчиной и колбасой можно уложить соленья, маслины. Между ними – крекер, хлеб, соломку, чипсы.

Если есть свежие ягоды, фрукты, то их лучше положить по бокам доски.

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Что можно положить на закусочную доску

Стильная закусочная доска на Новый год
Стильная закусочная доска на Новый год / Фото: instagram.com/30minutefoodie/

  • Ветчина, салями, другая колбаса.
  • Несколько видов сыров.
  • Орехи любые. Их можно обжарить с солью или сахаром.
  • Оливки, артишоки, корнишоны, каперсы, маринованный перец и лук.
  • Мед.
  • Горчица, желательно дижонская.
  • Ягоды, фрукты – виноград, гранат, нарезанные груши, яблоки.
  • Сухофрукты – финики, курага, чернослив, ананас.
  • Овощи – разных цветов черри, огурцы, нарезанные кружочками.
  • Джем – клюквенный, вишневый.
  • Хумус.
  • Крупные чипсы, слегка поджаренный свежий хлеб, соломка.
  • Свежий розмарин или тимьян придадут аромат мясным изделиям.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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