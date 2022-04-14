Боннский суп для похудения – готовится за 15 минут

Бывают супы максимально сытными, которые заменят и первое, и второе, как польский картофельный с сосисками, а бывают – полная противоположность.
Боннский отлично подойдет тем, кто полон сил бороться с возможными лишними килограммами. Он входит в систему одноименной диеты и рекомендован всем, кто хочет похудеть.
Есть его можно когда угодно и сколько угодно. Готовится только из свежих овощей. Если не найдете помидоры, можно взять их в собственном соку.
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По правилам солить суп нужно уже в тарелке и совсем немного. Готовится на воде, при желании добавьте немного куриного бульона.
Рецепт со страницы vilkinpro.
Боннский суп
Ингредиенты:
- капуста белокочанная, морковь – по 100 г;
- половина болгарского перца;
- лук – 1 шт.;
- стебель сельдерея – по вкусу;
- помидоры или помидоры в собственном соку – 100 г;
- лимонный сок – 30 мл;
- куркума, кардамон молотый, соль – по вкусу;
- вода – 600 мл;
- перец горошком – 5 шт.;
- зелень укропа и петрушки – 20 г.
Без мяса готовится и индийский гороховый суп дал, его рецепт читайте здесь.
Как приготовить:
- Овощи очистить, промыть и нарезать средними кубиками. Морковь – тонкими брусочками, перец и сельдерей – полукольцами, лук – мелко. Капусту нашинковать. Помидоры нарезать средними дольками.
- В кипящую воду сначала бросить морковь, варить 10 минут. Добавить сельдерей и капусту, готовить 5 минут.
- Посолить, добавить перец горошком.
- Добавить перец и помидоры. Варить несколько минут.
- Добавить зелень и лимонный сок.