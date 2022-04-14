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Боннский суп для похудения – готовится за 15 минут

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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14 апреля, 17:26
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Картофеля для этого супа не нужно. Используйте свежие помидоры или помидоры в собственном соку
Боннский суп для похудения
Боннский суп для похудения / Фото: instagram.com/strelkova__beauty/

Бывают супы максимально сытными, которые заменят и первое, и второе, как польский картофельный с сосисками, а бывают – полная противоположность.

Боннский отлично подойдет тем, кто полон сил бороться с возможными лишними килограммами. Он входит в систему одноименной диеты и рекомендован всем, кто хочет похудеть.

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Есть его можно когда угодно и сколько угодно. Готовится только из свежих овощей. Если не найдете помидоры, можно взять их в собственном соку.

По правилам солить суп нужно уже в тарелке и совсем немного. Готовится на воде, при желании добавьте немного куриного бульона.

Рецепт со страницы vilkinpro.

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Боннский суп

Боннский суп
Боннский суп / Фото: instagram.com/vilkinpro/

Ингредиенты:

  • капуста белокочанная, морковь – по 100 г;
  • половина болгарского перца;
  • лук – 1 шт.;
  • стебель сельдерея – по вкусу;
  • помидоры или помидоры в собственном соку – 100 г;
  • лимонный сок – 30 мл;
  • куркума, кардамон молотый, соль – по вкусу;
  • вода – 600 мл;
  • перец горошком – 5 шт.;
  • зелень укропа и петрушки – 20 г.

Без мяса готовится и индийский гороховый суп дал, его рецепт читайте здесь.

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Как приготовить:

  1. Овощи очистить, промыть и нарезать средними кубиками. Морковь – тонкими брусочками, перец и сельдерей – полукольцами, лук – мелко. Капусту нашинковать. Помидоры нарезать средними дольками.
  2. В кипящую воду сначала бросить морковь, варить 10 минут. Добавить сельдерей и капусту, готовить 5 минут.
  3. Посолить, добавить перец горошком.
  4. Добавить перец и помидоры. Варить несколько минут.
  5. Добавить зелень и лимонный сок.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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