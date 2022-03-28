Борщ на петухе с галушкой из потрохов – рецепт теплого воспоминания детства

Потроха, все без исключения, нарезаются, потом соединятся с яйцом и мукой – получится галушка, которая варится внутри петуха

Борщ на петухе / Фото: zernograd.com

Об этом борще не написано в книгах об украинской кухне, как о бахмачском в сборнике "Блюда и напитки в Украине".

Борщ на петухе – теплые воспоминания из детства. Так его готовили многие наши бабушки. Готовили на бульоне, в котором варился петух.

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Важно – варить петуха целым. Потом он резался, и каждый выбирал свою любимую часть.

Мы нашли очень интересный борщ, вернее, его подачу. Внутрь петуха нужно поместить большую галушку.

Замешивается она на измельченных потрохах, яйце и муке. Перед подачей нарежьте ее на части и положите в каждую тарелку.

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В рецепте от фудблогера zernograd.com в борщ добавляется свекольный квас. Без него можно обойтись, если такого кваса нет.

Конкретного количества овощей не указывается, все в этом процессе происходит по наитию. Подавайте борщ на петухе со сметаной и зеленью.

Борщ на петухе с галушкой из потрохов

Борщ на петухе с галушкой из потрохов / Фото: zernograd.com

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Ингредиенты:

петух;

капуста;

свекла;

морковь;

фасоль;

лук;

картофель;

томатная паста;

сало;

чеснок; лавровый лист, соль, перец.

Для галушки:

пшеничная мука;

1 яйцо;

потроха;

немного молока

чеснок, лук, соль, перец – по вкусу.

Здесь узнаете, как готовят борщ в Литве. Для него нужны сушеные грибы.

Как приготовить: