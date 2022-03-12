Борщ по-бахмачски – рецепт из книги 1913 года "Блюда и напитки в Украине"

О мясе в этом рецепте не упоминается, вероятно, на нем нужно сварить бульон. Ну или сделать этот борщ постным

Борщ по-бахмачски / Фото: Инстаграм

Продолжаем собирать интересные рецепты борща. Как приготовить борщ по-флотски и о всех его особенностях, читайте здесь.

Книга Зинаиды Клиновецкой "Блюда и напитки в Украине" вышла в 1913 году и содержит около тысячи рецептов, собранных по всей Украине.

Реклама

Этот борщ из Черниговской области, а точнее, из Бахмача. Овощи пассеруются на топленом жире. Кроме свеклы, нужна томатная паста.

Борщ по-бахмачски

Ингредиенты на один литр:

бульон;

свекла – 1 шт.;

картофель – 5 шт.;

фасоль – 40 г;

капуста – 150 г;

луковица;

морковь – 40 г;

томатная паста – 4 ст. л.;

жир – 30 г;

уксус 9% – 1 ч. л.;

сухофрукты (яблоки, груши) – 50 г;

соль, перец.

Здесь узнаете, как запечь дольки тыквы, которые могут заменить хлеб и которые можно подавать к первым блюдам.

Реклама

Как приготовить: