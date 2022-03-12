Борщ по-бахмачски – рецепт из книги 1913 года "Блюда и напитки в Украине"

Продолжаем собирать интересные рецепты борща. Как приготовить борщ по-флотски и о всех его особенностях, читайте здесь.
Книга Зинаиды Клиновецкой "Блюда и напитки в Украине" вышла в 1913 году и содержит около тысячи рецептов, собранных по всей Украине.
Этот борщ из Черниговской области, а точнее, из Бахмача. Овощи пассеруются на топленом жире. Кроме свеклы, нужна томатная паста.
Далее по теме
Борщ по-бахмачски
Ингредиенты на один литр:
- бульон;
- свекла – 1 шт.;
- картофель – 5 шт.;
- фасоль – 40 г;
- капуста – 150 г;
- луковица;
- морковь – 40 г;
- томатная паста – 4 ст. л.;
- жир – 30 г;
- уксус 9% – 1 ч. л.;
- сухофрукты (яблоки, груши) – 50 г;
- соль, перец.
Здесь узнаете, как запечь дольки тыквы, которые могут заменить хлеб и которые можно подавать к первым блюдам.
Как приготовить:
- В кипящий бульон положить предварительно подготовленные фасоль, отваренную до полуготовности, сухофрукты (замоченные, промытые и нарезанные) и варить 15-20 минут.
- Добавить нашинкованную капусту, довести до кипения. Добавить нарезанный картофель, варить 10-15 минут.
- Добавить пассерованные на жиру овощи с томатной пастой, уксусом: свеклу, морковь, нашинкованные соломкой, мелко нарезанный лук.
- За 5-10 минут до окончания варки добавить соль, специи.