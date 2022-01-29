Бостонский пирог с ванильным кремом – рецепт идеально красивого десерта

Вот и еще один десерт, который был придуман в бостонском "Доме Паркеров", легендарном местном отеле. Именно там родились великолепные булочки, о которых мы рассказывали.
Бостонский пирог, правильнее, торт – символ штата Массачусетс и был создан французским кондитером в 19-ом веке.
Состоит из пышных бисквитов, которые соединятся нежным заварным кремом со сливочным ароматом.
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Украшается это все шоколадной глазурью или ганашом.
Рецепт со страницы elya.tyo.
Бостонский пирог
Ингредиенты:
- сливочное масло – 200 г;
- сахар – 300 г;
- ванильный экстракт – 2 ч. л.;
- яйца – 4 шт.;
- молоко – 225 г;
- разрыхлитель – 4 ч. л.;
- мука – 450 г
Кремовая прослойка:
- сливки 33% – 200 г;
- сахар – 50 г;
- молоко – 75 г;
- яйца – 2 шт.;
- кукурузный крахмал – 1 ст. л.;
- ванильный экстракт – 1 ч. л.;
- соль – щепотка.
Шоколадная глазурь:
- темный шоколад – 85 г;
- сливочное масло – 30 г;
- сливки 10%, сахарная пудра – по 60 г.
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Как приготовить:
- Разогреть духовку до 180 градусов, выстелить пергаментом две круглые формы диаметром около 22-23 см, смазать их сливочным маслом.
- Просеять муку и разрыхлитель, перемешать венчиком. В другой емкости взбить сливочное масло с сахаром. Добавить ванильный экстракт и по одному вбить яйца. Всыпать муку, чередуя ее с молоком.
- Разделить тесто пополам и разлить по формам, разровнять лопаткой. Выпекать 20-30 минут или до сухой шпажки. Остудить.
- Сливки нагреть в сотейнике до появления пузырьков, добавить сахар, перемешать. Снять с огня.
- Яйца смешать с крахмалом, молоком и ванильным экстрактом. Тонкой струйкой влить горячие сливки, не переставая активно мешать венчиком. Перелить массу в емкость, где были сливки, и поставить на слабый огонь, помешивая около 5 минут, пока крем не загустеет. Снять с огня, дать остыть до комнатной температуры.
- У коржей срезать вверх-вниз. Положить менее красивый корж вниз, смазать кремом, положить сверху второй корж.
- Для ганаша растопить шоколад, масло, сливки. Снять с огня, добавить сахарную пудру. Дать немного остыть, постоянно помешивая. Украсить пирог.