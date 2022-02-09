Турецкие бублики с кунжутом – как приготовить любимое лакомство султанов

Хотя эти бублики – главный фастфуд всей Турции, говорят, что самые вкусные симиты пекут в Анкаре. Едят их просто так, с джемом или маслом. Но обязательно запивают крепким чаем

Турецкие бублики с кунжутом симиты / Фото: instagram.com/bake_tom

Сладкая Турция для нас – это прежде всего их сумасшедший, в хорошем смысле, мир лукума, халвы, пахлавы. Но это только поверхность айсберга, есть и горячие сладости на основе манки и орехов.

Бублики с кунжутом – симиты – это лицо уличной еды Турции, пройти мимо них невозможно. А выпекать их начали еще в 14-15 веках.

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Как и несколько столетий тому назад, так и сегодня, правильный симит должен быть цвета золота. Тогда он достигался благодаря выдержанному виноградному сиропу.

А вот кунжут на симиты попал по счастливой случайности. Человек, который контролировал кухню султана Сулеймана Великолепного, однажды увидел у поварихи кунжут. Распробовав его, приказал добавлять в выпечку.

Сулейман вкус симитов высоко оценил и любил их есть с утренним чаем.

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Встречаются разные симиты – с добавлением в тесто молока или растительного масла. Это самый простой рецепт, стамбульский, от канала Рецепты International.

Турецкие бублики с кунжутом симиты

Турецкие бублики с кунжутом симиты / Фото: instagram.com/yogurtcuezgi

Ингредиенты для теста:

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270 мл воды;

450 г муки;

18 г свежих или 6 г сухих дрожжей;

0,5 ч. л. соли;

1 ст. л. сахара с горкой.

Пропитка:

3-4 ч. л. меда;

110 мл горячей воды.

Обсыпка:

100 г обжаренного кунжута.

Здесь найдете рецепт пышных бубликов всего из трех ингредиентов.

Как приготовить:

Дрожжи залить горячей водой, добавить сахар, перемешать. Накрыть крышкой, укутать полотенцем и оставить на 10 минут. До образования "шапочки". Муку просеять и добавить соль. Перемешать. Сделать углубление и влить дрожжи с водой. Замесить тесто. До гладкости замешивать на столе. В конце замеса, через 5-6 минут, тесто становится однородным. Переложить в миску, накрыть пленкой и полотенцем, оставить на 60 минут. Кунжут обжарить до золотистого цвета около 4 минут. Пересыпать на тарелке. На присыпанной мукой поверхности разделить тесто на 8 частей. Противень застелить пергаментом. Каждую заготовку раскатать в жгут (около 70 см), толщиной чуть больше 2 см. Сложить жгут пополам и сплести косичку. Края косички соединить и придать форму бублика. Мед растворить в горячей воде и перемешать до однородности. Окунуть бублик в сладкую воду, затем – в кунжут с двух сторон и выложить на противень. Выпекать при 190 градусах 20 минут до сухой шпажки.

Как формуются турецкие бублики перед выпеканием – смотрите в видео.