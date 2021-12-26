Булочки "Дома Паркеров" – тесто поднимается за один раз и долго не вымешивается

"Дом Паркеров" – известный отель в Бостоне, который прославился, в том числе и этими булочками. Там до сих пор подают их на завтрак. Тесто замешивается на молоке

Булочки "Дома Паркеров" / Фото: cooking.nytimes.com

В то время, когда выпрыгивающие булочки поповеры не имеют четкой формы, в этом, собственно, и их очарование, булочки "Дома Паркеров" похожи на полумесяц.

Такой внешний вид, который немного напоминает сочники, – это традиционные булочки. Их также можно сформировать в форме рулетов.

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Рецепт взят у кулинарного сайта Simplyrecipes.com.

Булочки "Дома Паркеров"

Ингредиенты:

2 ч. л. сухих дрожжей;

3 ст. л. теплой воды;

350 мл молока;

по 3 ст. л. сахара сливочного масла, нарезанного кусочками;

2 ч. л. соли

650 г муки;

6 ст. л. сливочного масла, растопленного, для смазывания булочек.

Как приготовить:

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