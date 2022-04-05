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Булочки вместо хлеба – замешиваются на картофельном пюре и отваре

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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5 апреля, 14:32
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Картофельное пюре соединится с опарой, которая замешивается на отваре. Используйте тыквенные семечки для украшения этих булочек
Булочки вместо хлеба
Булочки вместо хлеба / Фото: www.wgbh.org

Булочки бывают не только десертными с абрикосовым джемом, как их пекут в Австрии, а и ближе к нейтральному вкусу, которые станут прекрасной альтернативой хлебу.

Ничего сложного в замесе теста нет, но есть особенности – это картофельное пюре и отвар в нем.

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Картошки нужно 250 граммов, варите ее в хорошо подсоленной воде.

Украшают булочки тыквенные семечки, их положите на верхушку перед выпеканием.

Рецепт с канала Гарантия Вкуса.

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Булочки на картофельном отваре и пюре

Булочки на картофельном отваре и пюре
Булочки на картофельном отваре и пюре / Фото: mydearkitcheninhelsinki.com

Ингредиенты:

  • 250 г картофеля;
  • 1 ч. л. сахара;
  • 500 г муки;
  • 8 г сухих дрожжей;
  • 30 мл растительного масла;
  • тыквенные семечки;
  • соль.

Рецепт очень популярных паровых булочек – бао – найдете здесь.

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Как приготовить:

  1. Картофель почистить, нарезать, отварить в подсоленной воде. Остудить картофельный отвар.
  2. Картофель размять. Муку (30 г), сахар, дрожжи соединить. Добавить 200 мл картофельного отвара. Перемешать и оставить на 5 минут.
  3. В теплый, подсоленный картофель влить дрожжевую смесь. Тщательно перемешать.
  4. Частями добавить муку, влить растительное масло. Перемешать.
  5. Еще раз добавить муку, пока не замесится липкое тесто. Вымешивать на рабочей поверхности 10-15 минут.
  6. Оставить под пленкой в теплом месте на один час.
  7. Тесто слегка обмять и разделить на 12 частей. Сформировать булочки и выложить на застеленный противень. Накрыть пленкой и оставить на 10-15 минут.
  8. Смазать растительным маслом и сделать неглубокие надрезы сверху. Посыпать тыквенными семечками.
  9. Выпекать в разогретой до 190 градусов духовке 30-35 минут.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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