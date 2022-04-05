Булочки вместо хлеба – замешиваются на картофельном пюре и отваре

Картофельное пюре соединится с опарой, которая замешивается на отваре. Используйте тыквенные семечки для украшения этих булочек

Булочки вместо хлеба / Фото: www.wgbh.org

Булочки бывают не только десертными с абрикосовым джемом, как их пекут в Австрии, а и ближе к нейтральному вкусу, которые станут прекрасной альтернативой хлебу.

Ничего сложного в замесе теста нет, но есть особенности – это картофельное пюре и отвар в нем.

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Картошки нужно 250 граммов, варите ее в хорошо подсоленной воде.

Украшают булочки тыквенные семечки, их положите на верхушку перед выпеканием.

Рецепт с канала Гарантия Вкуса.

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Булочки на картофельном отваре и пюре

Булочки на картофельном отваре и пюре / Фото: mydearkitcheninhelsinki.com

Ингредиенты:

250 г картофеля;

1 ч. л. сахара;

500 г муки;

8 г сухих дрожжей;

30 мл растительного масла;

тыквенные семечки;

соль.

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Как приготовить: