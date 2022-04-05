Булочки вместо хлеба – замешиваются на картофельном пюре и отваре

Булочки бывают не только десертными с абрикосовым джемом, как их пекут в Австрии, а и ближе к нейтральному вкусу, которые станут прекрасной альтернативой хлебу.
Ничего сложного в замесе теста нет, но есть особенности – это картофельное пюре и отвар в нем.
Картошки нужно 250 граммов, варите ее в хорошо подсоленной воде.
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Украшают булочки тыквенные семечки, их положите на верхушку перед выпеканием.
Рецепт с канала Гарантия Вкуса.
Булочки на картофельном отваре и пюре
Ингредиенты:
- 250 г картофеля;
- 1 ч. л. сахара;
- 500 г муки;
- 8 г сухих дрожжей;
- 30 мл растительного масла;
- тыквенные семечки;
- соль.
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Как приготовить:
- Картофель почистить, нарезать, отварить в подсоленной воде. Остудить картофельный отвар.
- Картофель размять. Муку (30 г), сахар, дрожжи соединить. Добавить 200 мл картофельного отвара. Перемешать и оставить на 5 минут.
- В теплый, подсоленный картофель влить дрожжевую смесь. Тщательно перемешать.
- Частями добавить муку, влить растительное масло. Перемешать.
- Еще раз добавить муку, пока не замесится липкое тесто. Вымешивать на рабочей поверхности 10-15 минут.
- Оставить под пленкой в теплом месте на один час.
- Тесто слегка обмять и разделить на 12 частей. Сформировать булочки и выложить на застеленный противень. Накрыть пленкой и оставить на 10-15 минут.
- Смазать растительным маслом и сделать неглубокие надрезы сверху. Посыпать тыквенными семечками.
- Выпекать в разогретой до 190 градусов духовке 30-35 минут.