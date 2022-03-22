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Булочки-жаворонки на Сорок святых – постный рецепт выпечки

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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22 марта, 12:11
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Традиционная в этот день выпечка готовится из постного теста. После замеса дайте ему выстояться 30-40 минут
Булочки "жаворонки" на Сорок святых
Булочки "жаворонки" на Сорок святых / Фото: Инстаграм

Булочки-жаворонки очень символичная выпечка, которая должна украшать стол в день, когда мы вспоминаем и почитаем Сорок святых.

Как правило, булочки-жаворонки готовят из постного теста. После замеса дайте ему 30-40 минут на расстойку.

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Чтобы сделать "глаза" у жаворонков, возьмите изюм. Его нужно замочить в горячей воде и разрезать пополам.

Булочки-жаворонки: постный рецепт

Фото: instagram.com/sahachmaryna/

Ингредиенты:

  • мука пшеничная – 500 г;
  • дрожжи сухие – 11 г;
  • вода теплая – 260 г;
  • сахар – 1-2 ст. л.;
  • соль – щепотка;
  • ванильный сахар;
  • растительное масло – 70 мл.

Здесь читайте, как сделать сладкие хлебцы на основе сухофруктов.

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Как приготовить:

  1. Муку просеять. В теплой воде развести дрожжи, оставить на 5 минут. Готовую опару добавить к муке, перемешать.
  2. Добавить соль, сахар, ваниль, растительное масло. Замесить тесто и оставить его на 30-40 минут.
  3. Тесто разделить на 15-18 шариков, каждый шарик скатать в "колбаску".
  4. "Колбаску" завязать в узел, где один конец – голова, другой конец – хвостик. На голове сделать клювик и "глазки" из изюма. Хвостик немножко приплюснуть и сделать надрезы ножом.
  5. Булочки переложить на противень, оставить еще на 10-15 минут. Смазать булочки сладкой водой или чаем.
  6. Булочки выпекать около 30-35 минут при 180 градусах.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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