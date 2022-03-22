Булочки-жаворонки на Сорок святых – постный рецепт выпечки

Булочки "жаворонки" на Сорок святых / Фото: Инстаграм
Булочки-жаворонки очень символичная выпечка, которая должна украшать стол в день, когда мы вспоминаем и почитаем Сорок святых.
Как правило, булочки-жаворонки готовят из постного теста. После замеса дайте ему 30-40 минут на расстойку.
Чтобы сделать "глаза" у жаворонков, возьмите изюм. Его нужно замочить в горячей воде и разрезать пополам.
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Булочки-жаворонки: постный рецепт
Ингредиенты:
- мука пшеничная – 500 г;
- дрожжи сухие – 11 г;
- вода теплая – 260 г;
- сахар – 1-2 ст. л.;
- соль – щепотка;
- ванильный сахар;
- растительное масло – 70 мл.
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Как приготовить:
- Муку просеять. В теплой воде развести дрожжи, оставить на 5 минут. Готовую опару добавить к муке, перемешать.
- Добавить соль, сахар, ваниль, растительное масло. Замесить тесто и оставить его на 30-40 минут.
- Тесто разделить на 15-18 шариков, каждый шарик скатать в "колбаску".
- "Колбаску" завязать в узел, где один конец – голова, другой конец – хвостик. На голове сделать клювик и "глазки" из изюма. Хвостик немножко приплюснуть и сделать надрезы ножом.
- Булочки переложить на противень, оставить еще на 10-15 минут. Смазать булочки сладкой водой или чаем.
- Булочки выпекать около 30-35 минут при 180 градусах.