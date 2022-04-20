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Быстрые пончики на сгущенке – рецепт из кулинарных тетрадей наших мам

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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20 апреля, 11:12
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Их называли или пончиками, или шариками. Можно жарить практически сразу же после замеса. Сгущенки нужно 200 граммов
Рецепт из детства - как приготовить пончики на сгущенке
Рецепт из детства - как приготовить пончики на сгущенке / Фото: instagram.com/gevorkian_meri

Найти эту выпечку в магазинах, как, например, запорожские бублики, было невозможно. Понятно, что это абсолютное детище домашних кухонь и старательных хозяек.

Пончики или шарики на сгущенке с удовольствием ел в детстве каждый третий.

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Рецепт был популярным, ведь он бюджетный. Таким он является и сейчас – наверняка у вас найдется банка сгущенки.

Тесто получится плотным и будет слегка липнуть к рукам – это все из-за сгущенного молока. Нужен разрыхлитель или четверть чайной ложки соды.

Пончики на сгущенке из детства

Пончики или шарики на сгущенке из детства
Пончики или шарики на сгущенке из детства / Фото: instagram.com/gevorkian_meri

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Ингредиенты:

  • 300-350 г муки;
  • 190 г сгущенного молока;
  • 2 средних яйца;
  • 1 ч. л. разрыхлителя или щепотка соды;
  • щепотка соли;
  • сахарная пудра.

В Польше готовят очень большие пончики и обычно с джемом, как их сделать – читайте здесь.

Как приготовить:

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  1. Муку смешать с разрыхлителем и просеять.
  2. Сгущенку смешать с яйцами, добавить соль и перемешать венчиком.
  3. Частями ввести муку и замесить тесто. Оно должно быть плотным и немного липнуть к рукам. Оставить на несколько минут. Сформировать небольшие шарики.
  4. Разогреть растительное масло и обжарить пончики до румяного теста. Выложить на бумажное полотенце, перед подачей украсить сахарной пудрой.

Подробней о пончиках из детства смотрите в ролике автора рецепта.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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