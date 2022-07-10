Быстрый и пышный пирог, как ватрушка, – замешивается на кефире (видео)

Если говорим "творог в выпечке", то в первую очередь это чизкейки и ватрушки. В Латвии есть ватрушка из прошлого, творог с изюмом лежит на песочной основе.
Ольга Матвей предлагает вариант намного проще. Тесто замешивается на кефире и растительном масле, потом вводится творог. В результате он будет сочным, а само тесто – пышным.
Пирог, как ватрушка
Ингредиенты:
- кефир – 200 мл;
- сода – 0,5 ч. л.;
- яйца – 3 шт.;
- сахар – 200 г + 2-3 ст. л. для творога;
- ванильный сахар;
- растительное масло – 100 мл;
- мука – 300 г;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- творог – 250 г.
Как приготовить:
- Форму застелить пергаментом и разогреть духовку до 180 градусов.
- Кефир комнатной температуры соединить с содой, размешать и дать постоять несколько минут.
- Влить растительное масло, вбить яйца, добавить сахар и перемешать.
- В муку добавить разрыхлитель, перемешать и просеять к кефиру.
- Замесить до однородного состояния.
- Для начинки творог соединить с яйцом. Добавить сахар и ванильный сахар. Перемешать.
- Тесто вылить в форму, распределить.
- Выложить творог десертной ложкой внутрь теста на расстоянии.
- Выпекать 30-40 минут.
Как правильно расформировать творог на пироге – смотрите ниже.
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