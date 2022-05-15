Быстрый рецепт питательного итальянского салата – нужен консервированный тунец

Если в салате присутствует фасоль, это точно будет сытно. Если есть хороший консервированный тунец, то это еще и питательно.
Салат подойдет и на каждый день, и на праздник – он недорогой и вкусный, судя по сочетанию ингредиентов.
Желательно, чтобы тунец был в масле и неизмельченный, красный лук можно заменить обычным, только быстро замариновать его в небольшом количестве сахара и уксуса.
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Итальянский салат с фасолью и тунцом
Ингредиенты:
- 1 банка консервированной белой фасоли;
- 1 маленькая банка консервированного тунца;
- четвертинка красной луковицы;
- сок половины лимона или по вкусу;
- зелень;
- соль, черный перец, оливковое масло.
Как приготовить:
- Лук нарезать тонкими полукольцами. Фасоль промыть.
- С тунца слить масло, слегка взрыхлить вилкой.
- Соединить фасоль, тунец, лук и мелко нарезанную зелень. Довести до вкуса солью, перцем, лимонным соком.
- Заправить оливковым маслом и перемешать.
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