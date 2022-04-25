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Быстрый рецепт супа из кукурузы – используем консервированную или замороженную

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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25 апреля, 10:03
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Если используете консервированную, то ее нужно хорошо промыть. Варить суп можно на овощном или курином бульоне
Рецепт крем-супа из кукурузы
Рецепт крем-супа из кукурузы / Фото: www.spendwithpennies.com

Начнем сразу ж с того, что если любите консистенцию крема или пюре, то готовый суп пробейте в блендере. Если любите цветную капусту, то обязательно попробуйте отличный суп "Дюбарри".

Что касается того, рецепт которого ниже, то будет использоваться кукуруза. Удобнее, когда она будет консервированная.

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Сначала хорошо промойте ее под водой. Подавать можно со сметаной и обжаренным беконом.

Рецепт spendwithpennies.com предусматривает один литр куриного или овощного бульона.

Кукурузный суп

Кукурузный крем-суп
Кукурузный крем-суп / Фото: www.spendwithpennies.com

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Ингредиенты:

  • половина нарезанной луковицы;
  • 2 мелко нарезанные стебля сельдерея;
  • 2 ст. л. сливочного масла;
  • 2 измельченных зубчика чеснока;
  • 1 ст. л. муки;
  • 400-450 г консервированной кукурузы;
  • 1 большая нарезанная картофелина;
  • 1 литр куриного или овощного бульона;
  • 1 стакан сливок или молока;
  • соль, перец, тимьян;
  • зеленый лук, сметана – для подачи.

Супы могут быть отличным средством для похудения, например, боннский. Его рецепт читайте здесь.

Как приготовить:

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  1. Соедините лук, сельдерей, масло и чеснок в кастрюле. Готовьте на среднем огне, пока лук не станет мягким, около 4 минут.
  2. Добавьте муку, готовьте еще 1 минуту. Всыпьте кукурузу и картофель.
  3. Добавьте бульон, сливки, соль, тимьян и перец. Варите 15-20 минут без крышки или пока картофель не станет мягким.
  4. Подавайте со сметаной и зеленью.

И чтобы приготовить любимый суп максимально быстро, помогут домашние бульонные кубики, их рецепт найдете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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