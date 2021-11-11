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Быстрый рецепт сырного хлеба к вечернему чаю

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
11 ноября, 17:45
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Особенность – перец халапеньо, но можно обойтись молотым красным перцем или болгарским, если не любите острое. Еще нужен твердый сыр, сметана и йогурт. Насыщенный сырный хлеб испечется в течение 50 минут
Сырный хлеб - рецепт
Сырный хлеб - рецепт / Фото: www.mashed.com

Этот хлеб обязательно оценят те, кто не представляет своего рациона без сыра и самых разных блюд с ним. Выпекается он в форме для хлеба, так презентабельней, но можно использовать форму для бисквита.

В рецепте от Мashed.com есть халапеньо. Можно от него отказаться или заменить болгарским перцем.

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Сырный хлеб

Ингредиенты:

  • 450 г муки;
  • 1 ст. л. разрыхлителя;
  • 1 ч. л. соли;
  • по ⅛ ч. л. молотого черного перца, кайенского перца;
  • 250 г твердого тертого сыра;
  • 1 халапеньо, нарезанный кубиками;
  • 200 г греческого йогурта;
  • 100 г сметаны;
  • 3 ст. л. сливочного масла;
  • 1 большое яйцо, комнатной температуры.

Как приготовить:

  1. Разогреть духовку до 180 градусов, смазать форму маслом.
  2. В большой миске соединить муку, разрыхлитель, соль, перец и кайенский перец, перемешать.
  3. Добавить сыр, халапеньо (если есть) и перемешать.
  4. Добавить влажные ингредиенты: йогурт, сметану, растопленное масло и яйцо. Тесто должно быть густым и тяжелым. При необходимости добавить немного йогурта или сметаны.
  5. Перелить в форму для выпечки хлеба и лопаткой разгладить верх. Выпекать 50-55 минут. При необходимости хлеб можно накрыть фольгой за 10-15 минут до конца выпекания.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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