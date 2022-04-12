Быстрый рецепт закуски из маринованных овощей на каждый день и на праздник

О том, как быстро замариновать отличные помидоры, даже самые ранние, мы писали. Теперь – целое ассорти из недорогих овощей.
Если не найдете какой-то ингредиент, его можно заменить большим количеством другого.
На канале Готовим с Оксаной Пашко рекомендуют отваривать овощи отдельно: морковь с грибами, цветную капусту с перцем, брокколи.
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Последнюю после варки поместите на несколько минут в ледяную воду, так она не утратит свой яркий цвет.
Быстрая закуска из маринованных овощей
Ингредиенты:
- цветная капуста, брокколи, перец – по 400 г;
- морковь – 2 шт.;
- шампиньоны – 400 г.
Маринад:
- вода – 500 мл;
- масло растительное – 100 мл;
- уксус яблочный 6% – 100 мл;
- сахар – 150 г;
- соль, молотый кориандр – по 1 ст. л.;
- карри – 1 ч. л.;
- чеснок – 3 зубчика.
Здесь читайте рецепт моркови по-корейски, она будет готова за 10 минут.
Как приготовить:
- Для маринада соединить все ингредиенты в сотейнике, дать закипеть и через минуту снять с огня до остывания.
- Пропустить через пресс чеснок, добавить в маринад
- Овощи вымыть и нарезать по вкусу.
- В кипящую воду добавить морковь и грибы. Варить 5 минут. Откинуть на дуршлаг.
- Отварить капусту в кипящей воде, варить 2 минуты. Переложить в ледяную воду.
- Также отварить цветную капусту и перец, дать остыть.
- В емкость сложить все овощи. Залить маринадом и перемешать. Накрыть крышкой и оставить на 6 часов.
Подробней об этой овощной закуске смотрите в видео.