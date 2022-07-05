Быстрый штрудель с вишней без возни с тестом – рецепт к завтраку (видео)

Приготовить этот штрудель настолько быстро, что сразу же включайте духовку разогреться. Предварительно вишня засыпается сахаром

Ленивый штрудель на завтрак / Фото: pixabay.com, Коллаж: Сегодня

Из лаваша можно приготовить отличные рулеты с грибами, на десерт – этот штрудель. То есть получим разнообразие, которое многие выбирают, чтобы плотно поесть с утра.

Из вишни нужно убрать косточки и засыпать сахаром, оставив на несколько минут. Количество сахара зависит от кислинки ягоды.

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Alina FooDeeсмазывает лаваш изнутри и сверху смесью из яйца, ванильного сахара и молока – получится хрустящий и ароматный штрудель.

Быстрый штрудель с вишней

Ингредиенты:

вишня – 300 г;

сахара – 40 г;

лаваш тонкий – 120 г;

ванильный сахар;

яйцо;

крахмал – 1 ч. л. с горкой

молоко – 1 ст. л.;

сахарная пудра – 1 ст. л.

Как приготовить:

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Духовку разогреть на 180 градусов. Вишню очистить от косточки. Засыпать сахаром, пусть она пустит сок. Взбить яйцо с ванильным сахаром и молоком. Слить лишний сок из вишни, добавить крахмал и перемешать. Смазать лаваш смесью из яйца, ванильного сахара и молока, выложить вишню и скрутить штрудель. Сверху штрудель тоже смазать этой смесью. Выпекать 20 минут. Присыпать сахарной пудрой.

Детали формовки штруделя смотрите ниже.

Рецепт рваного пирога, для которого нужны лаваш и молоко, найдете здесь.