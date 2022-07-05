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Быстрый штрудель с вишней без возни с тестом – рецепт к завтраку (видео)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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5 июля, 07:01
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Приготовить этот штрудель настолько быстро, что сразу же включайте духовку разогреться. Предварительно вишня засыпается сахаром
Ленивый штрудель на завтрак
Ленивый штрудель на завтрак / Фото: pixabay.com, Коллаж: Сегодня

Из лаваша можно приготовить отличные рулеты с грибами, на десерт – этот штрудель. То есть получим разнообразие, которое многие выбирают, чтобы плотно поесть с утра.

Из вишни нужно убрать косточки и засыпать сахаром, оставив на несколько минут. Количество сахара зависит от кислинки ягоды.

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Alina FooDeeсмазывает лаваш изнутри и сверху смесью из яйца, ванильного сахара и молока – получится хрустящий и ароматный штрудель.

Быстрый штрудель с вишней

Ингредиенты:

  • вишня – 300 г;
  • сахара – 40 г;
  • лаваш тонкий – 120 г;
  • ванильный сахар;
  • яйцо;
  • крахмал – 1 ч. л. с горкой
  • молоко – 1 ст. л.;
  • сахарная пудра – 1 ст. л.

Как приготовить:

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  1. Духовку разогреть на 180 градусов.
  2. Вишню очистить от косточки. Засыпать сахаром, пусть она пустит сок.
  3. Взбить яйцо с ванильным сахаром и молоком.
  4. Слить лишний сок из вишни, добавить крахмал и перемешать. Смазать лаваш смесью из яйца, ванильного сахара и молока, выложить вишню и скрутить штрудель. Сверху штрудель тоже смазать этой смесью.
  5. Выпекать 20 минут. Присыпать сахарной пудрой.

Детали формовки штруделя смотрите ниже.

Рецепт рваного пирога, для которого нужны лаваш и молоко, найдете здесь.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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