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Бюджетная намазка мунавой – ее едят с черным хлебом в Финляндии (фото)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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2 июля, 16:24
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И не только в Финляндии. Она очень популярна в Эстонии. Можно готовить на мягком маргарине или сливочном масле
Как приготовить финскую закуску мунавой
Как приготовить финскую закуску мунавой / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Очередное доказательство, что есть очень много простой, из недорогих продуктов, но с идеальным сочетанием еды. Это касается еще одной закуски, только из Франции, "Мозги ткача".

Обычно мунавой готовят на Пасху или после пасхальных дней, чтобы вкусно использовать несъеденные вареные яйца.

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Намазку можно есть с черным или ржаным хлебом, подавать к рыбе или молодому картофелю.

Рецепт с сайта yhteishyva.fі.

Финская намазка мунавой

Финская намазка мунавой
Финская намазка мунавой

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Ингредиенты:

  • 100 г сливочное масло или маргарин;
  • 6 шт. яйца;
  • щепотка соли.

Как приготовить:

  1. Довести масло до комнатной температуры.
  2. Тем временем отварить яйца вкрутую, почистить, измельчить вилкой.
  3. Добавить нарезанное масло, посолить по вкусу и перемешать.
  4. Подавать с зеленью.

Здесь есть рецепт финских булочек с невероятным коричным ароматом.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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