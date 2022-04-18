Бюджетная закуска на Пасху – нужно самое дешевое сало и фарш

Если планируете на Пасху не только запеченное мясо, но и разные рулеты, то попробуйте сделать "Длинный мальчик", красивый рулет из Эстонии.
Для этой закуски нужно два килограмма самого недорогого, то есть тонкого без прослойки сала.
Каждый кусок надрезается квадратиками до шкурки и хорошо натирается специями, и внутри надрезов тоже, солью и перцем. Затем плотно утрамбуйте морковь и фарш.
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Рецепт с канала Melissa Live.
Бюджетный рулет из сала
Ингредиенты:
- сало – 2 кг;
- морковь – 2 шт.;
- чеснок – 2 зубчика;
- соль, перец, специи – по вкусу;
- фарш свиной -150 г;
- рукав для запекания.
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Способ приготовления:
- Сало разрезать на два квадрата или прямоугольника. Надрезать до шкурки мелкими квадратиками. Сало хорошо натереть солью, включая прорези, со всех сторон. Теперь втереть остальные приправы и измельченный чеснок.
- Морковь порезать на тонкие полоски. Немного посолить и перемешать.
- Фарш соединить с солью, перцем и специями, перемешать.
- Морковь утрамбовать в надрезы на сале. Распределить фарш сверху морковь, следующий слой – морковь.
- Два куска сложить один на другой салом внутрь. Плотно обмотать нитью и поместить в рукав для запекания и снова плотно обмотать нитью. Отправить в холодильник на ночь.
- Варить начинать в холодной воде на медленном огне, 3 часа. Охладить при комнатной температуре. Положить сало под гнет на 5-7 часов. Снять пленку.