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Бюджетная закуска на Пасху – нужно самое дешевое сало и фарш

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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18 апреля, 17:39
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Фарш лучше брать свиной. Заготовка должна промариноваться ночь в холодильнике, а после отваривания побыть под гнетом около 5 часов
Бюджетный рулет из сала с фаршем
Бюджетный рулет из сала с фаршем / Фото: Melissa Live

Если планируете на Пасху не только запеченное мясо, но и разные рулеты, то попробуйте сделать "Длинный мальчик", красивый рулет из Эстонии.

Для этой закуски нужно два килограмма самого недорогого, то есть тонкого без прослойки сала.

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Каждый кусок надрезается квадратиками до шкурки и хорошо натирается специями, и внутри надрезов тоже, солью и перцем. Затем плотно утрамбуйте морковь и фарш.

Рецепт с канала Melissa Live.

Бюджетный рулет из сала

Бюджетная закуска из сала
Бюджетная закуска из сала / Фото: instagram.com/vpovare/

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Ингредиенты:

  • сало – 2 кг;
  • морковь – 2 шт.;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • соль, перец, специи – по вкусу;
  • фарш свиной -150 г;
  • рукав для запекания.

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Способ приготовления:

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  1. Сало разрезать на два квадрата или прямоугольника. Надрезать до шкурки мелкими квадратиками. Сало хорошо натереть солью, включая прорези, со всех сторон. Теперь втереть остальные приправы и измельченный чеснок.
  2. Морковь порезать на тонкие полоски. Немного посолить и перемешать.
  3. Фарш соединить с солью, перцем и специями, перемешать.
  4. Морковь утрамбовать в надрезы на сале. Распределить фарш сверху морковь, следующий слой – морковь.
  5. Два куска сложить один на другой салом внутрь. Плотно обмотать нитью и поместить в рукав для запекания и снова плотно обмотать нитью. Отправить в холодильник на ночь.
  6. Варить начинать в холодной воде на медленном огне, 3 часа. Охладить при комнатной температуре. Положить сало под гнет на 5-7 часов. Снять пленку.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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