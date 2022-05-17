Бюджетный и быстрый рецепт к ужину – так макароны вы точно не готовили

И еще один очень бюджетный и вкусный одновременно ужин, в котором главные – макароны. Их не нужно будет варить в воде, а следует сразу же выложить в сковороду и залить молоком.
Плюс – присутствие плавленого сыра, он еще больше усилит сливочный вкус этого ужина. Подавайте макароны со свежей зеленью.
Рецепт от Алена Митрофанова.
Макароны с плавленым сыром
Ингредиенты:
- 200 г макарон;
- 1 плавленый сырок;
- 500 г молока;
- соль, специи (орегано, сухой чеснок), зелень.
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Как приготовить:
- На сковороде разогреть немного растительного масла, высыпать макароны, перемешать. Слегка обжарить несколько минут.
- Выложить плавленый сыр и залить молоком. Добавить специи. Накрыть крышкой.
- Продолжать готовить, периодически помешивая до готовности макарон.
Подробнее об этом максимально простом ужине смотрите ниже.
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