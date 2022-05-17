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Бюджетный и быстрый рецепт к ужину – так макароны вы точно не готовили

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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17 мая, 17:17
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Кастрюля не нужна, макароны будут готовиться в сковороде. Из специй возьмите сушеный чеснок и орегано
Рецепт бюджетного ужина из макарон
Рецепт бюджетного ужина из макарон / Фото: Depositphotos

И еще один очень бюджетный и вкусный одновременно ужин, в котором главные – макароны. Их не нужно будет варить в воде, а следует сразу же выложить в сковороду и залить молоком.

Плюс – присутствие плавленого сыра, он еще больше усилит сливочный вкус этого ужина. Подавайте макароны со свежей зеленью.

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Рецепт от Алена Митрофанова.

Макароны с плавленым сыром

Макароны с плавленым сыром
Макароны с плавленым сыром / Фото: Алена Митрофанова

Ингредиенты:

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  • 200 г макарон;
  • 1 плавленый сырок;
  • 500 г молока;
  • соль, специи (орегано, сухой чеснок), зелень.

Здесь читайте, как сделать ленивый лагман за 30 минут. Нужны макароны и тушенка.

Как приготовить:

  1. На сковороде разогреть немного растительного масла, высыпать макароны, перемешать. Слегка обжарить несколько минут.
  2. Выложить плавленый сыр и залить молоком. Добавить специи. Накрыть крышкой.
  3. Продолжать готовить, периодически помешивая до готовности макарон.

Подробнее об этом максимально простом ужине смотрите ниже.

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Рецепт оригинального теплого салата с макаронами найдете в этом материале.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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