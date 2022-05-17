Бюджетный и быстрый рецепт к ужину – так макароны вы точно не готовили

Кастрюля не нужна, макароны будут готовиться в сковороде. Из специй возьмите сушеный чеснок и орегано

Рецепт бюджетного ужина из макарон / Фото: Depositphotos

И еще один очень бюджетный и вкусный одновременно ужин, в котором главные – макароны. Их не нужно будет варить в воде, а следует сразу же выложить в сковороду и залить молоком.

Плюс – присутствие плавленого сыра, он еще больше усилит сливочный вкус этого ужина. Подавайте макароны со свежей зеленью.

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Рецепт от Алена Митрофанова.

Макароны с плавленым сыром

Макароны с плавленым сыром / Фото: Алена Митрофанова

Ингредиенты:

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200 г макарон;

1 плавленый сырок;

500 г молока;

соль, специи (орегано, сухой чеснок), зелень.

Здесь читайте, как сделать ленивый лагман за 30 минут. Нужны макароны и тушенка.

Как приготовить:

На сковороде разогреть немного растительного масла, высыпать макароны, перемешать. Слегка обжарить несколько минут. Выложить плавленый сыр и залить молоком. Добавить специи. Накрыть крышкой. Продолжать готовить, периодически помешивая до готовности макарон.

Подробнее об этом максимально простом ужине смотрите ниже.

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