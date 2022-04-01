Бюджетный рецепт уютного картофельного пирога – специально для Тельцов

Тельцы – люди домашние, очень ценят уют и заботу. Еду предпочитают простую, но приготовленную с любовью. Они не такие требовательные и активные, как Овны, для них мы предлагали приготовить бархатную курицу.
Ну а если в вашей семье есть представитель знака Телец, то он несомненно обрадуется свежеиспеченному картофельному пирогу.
Под картофелем будет крем из сметаны, поэтому в сочности выпечки сомневаться не приходится.
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Рецепт от фудблогера yummy_mood_everyday.
Картофельный пирог для Тельцов
Ингредиенты для теста:
- мука – 200 г;
- яйцо крупное – 1 шт.;
- масло сливочное 82,5 % – 50 г;
- вода – 3 ст. л.;
- щепотка соли.
Для крема:
- сметана 20% – 150 г;
- мука – 2 ст. л.;
- яйцо – 1 шт.;
- соль, перец черный, мускатный орех.
Для начинки:
- картофель 3-4 шт.;
- лук – 1 шт.
Дев, если они есть в вашем окружении, можно угостить чечевичными фрикадельками с грибами. Их рецепт найдете здесь.
Как приготовить:
- Смешать масло комнатной температуры и яйцо. Влить воду, добавить муку и соль. Замесить тесто, накрыть пленкой и оставить в холодильнике на 30 минут.
- Картофель очистить и нарезать тонкими слайсами. Отварить в кипящей подсоленной воде в течение 3 минут. Слить воду, дать остыть.
- Лук мелко мелко нарезать и обжарить на сливочном масле.
- Смешать все ингредиенты для крема.
- Тесто раскатать, выложить в форму, сформировать бортики. Вылить крем, сверху выложить лук, затем – картофель внахлест.
- Смазать тесто молоком, на картофель разложить маленькие кусочки сливочного масла.
- Выпекать в разогретой духовке при 180 градусах около 45 минут.