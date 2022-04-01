Бюджетный рецепт уютного картофельного пирога – специально для Тельцов

Тесто у этого пирога песочное, поэтому после замеса подержите его в холодильнике. Кроме картофеля, в пироге будет сметанный крем

Рецепт уютного картофельного пирога для Тельцов / Фото: Коллаж: Сегодня, instagram.com/yummy_mood_everyday/, www.deccanherald.com

Тельцы – люди домашние, очень ценят уют и заботу. Еду предпочитают простую, но приготовленную с любовью. Они не такие требовательные и активные, как Овны, для них мы предлагали приготовить бархатную курицу.

Ну а если в вашей семье есть представитель знака Телец, то он несомненно обрадуется свежеиспеченному картофельному пирогу.

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Под картофелем будет крем из сметаны, поэтому в сочности выпечки сомневаться не приходится.

Рецепт от фудблогера yummy_mood_everyday.

Картофельный пирог для Тельцов

Картофельный пирог для Тельцов / Фото: instagram.com/yummy_mood_everyday/

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Ингредиенты для теста:

мука – 200 г;

яйцо крупное – 1 шт.;

масло сливочное 82,5 % – 50 г;

вода – 3 ст. л.;

щепотка соли.

Для крема:

сметана 20% – 150 г;

мука – 2 ст. л.;

яйцо – 1 шт.;

соль, перец черный, мускатный орех.

Для начинки:

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картофель 3-4 шт.;

лук – 1 шт.

Дев, если они есть в вашем окружении, можно угостить чечевичными фрикадельками с грибами. Их рецепт найдете здесь.



Как приготовить: