Бюджетный ужин на каждый день – рецепт рассыпчатого булгура с фаршем (видео)

Крупы и фарша, говяжьего, берется практически в одинаковых пропорциях. Ужин можно готовить на воде или бульоне. Времени понадобится всего лишь 30 минут

Булгур с фаршем на ужин / Фото: freepik.com

Это не только бюджетный и простой ужин, булгур с фаршем можно готовить на обед. Есть все основания предполагать, что такой вариант для семейного стола никогда не надоест.

Ужин готовится в одной сковороде. После того, как фарш с овощами обжарится, и засыплется булгур, нужно всего лишь 15 минут до полной готовности крупы.

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Используем говяжий фарш, его можно заменить свиным, чтобы добиться сочной текстуры.

Рецепт от Кухня на любой вкус с Еленой Ус можно совершенствовать, добавив, например, немного шампиньонов или болгарского перца.

Булгур с говяжьим фаршем

Булгур с говяжьим фаршем

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Ингредиенты:

400 г булгура;

300 г говяжьего фарша;

1 – 2 луковицы;

1 крупная морковь;

1 ст. л. томатной пасты;

соль, перец, приправы;

бульон или вода – приблизительно 1 л.

Как приготовить:

Морковь натереть, лук нарезать. Обжарить лук до прозрачности, добавить морковь, готовить несколько минут. Выложить фарш, перемешать. Добавить томатную пасту, специи, готовить 7 минут. Булгур промыть, всыпать в сковороду, залить водой или бульоном, перемешать. Готовить на медленном огне под крышкой 15 минут.

Каким красивым получается этот простой и недорогой ужин – смотрите в видео.

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Из булгура получается очень интересный завтрак. Для него нужны сухофрукты.