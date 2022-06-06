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Бюджетный ужин на каждый день – рецепт рассыпчатого булгура с фаршем (видео)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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6 июня, 16:51
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Крупы и фарша, говяжьего, берется практически в одинаковых пропорциях. Ужин можно готовить на воде или бульоне. Времени понадобится всего лишь 30 минут
Булгур с фаршем на ужин
Булгур с фаршем на ужин / Фото: freepik.com

Это не только бюджетный и простой ужин, булгур с фаршем можно готовить на обед. Есть все основания предполагать, что такой вариант для семейного стола никогда не надоест.

Ужин готовится в одной сковороде. После того, как фарш с овощами обжарится, и засыплется булгур, нужно всего лишь 15 минут до полной готовности крупы.

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Используем говяжий фарш, его можно заменить свиным, чтобы добиться сочной текстуры.

Рецепт от Кухня на любой вкус с Еленой Ус можно совершенствовать, добавив, например, немного шампиньонов или болгарского перца.

Булгур с говяжьим фаршем

Булгур с говяжьим фаршем
Булгур с говяжьим фаршем

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Ингредиенты:

  • 400 г булгура;
  • 300 г говяжьего фарша;
  • 1 – 2 луковицы;
  • 1 крупная морковь;
  • 1 ст. л. томатной пасты;
  • соль, перец, приправы;
  • бульон или вода – приблизительно 1 л.

Как приготовить:

  1. Морковь натереть, лук нарезать.
  2. Обжарить лук до прозрачности, добавить морковь, готовить несколько минут.
  3. Выложить фарш, перемешать. Добавить томатную пасту, специи, готовить 7 минут.
  4. Булгур промыть, всыпать в сковороду, залить водой или бульоном, перемешать.
  5. Готовить на медленном огне под крышкой 15 минут.

Каким красивым получается этот простой и недорогой ужин – смотрите в видео.

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Из булгура получается очень интересный завтрак. Для него нужны сухофрукты.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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