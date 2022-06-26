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Чашушули с говядиной – рецепт одного их главных блюд Грузии (фото)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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26 июня, 14:28
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Используется говядина или телятина. Если мясо слишком жирное, то готовьте без масла. Нужны томатная паста и помидоры
Как приготовить грузинское чашушули
Как приготовить грузинское чашушули

Когда нужно накормить большую семью и сделать это вкусно, грузины готовят остри или чашушули.

Готовят из телятины или говядины. От того, насколько молодое мясо, будет зависеть время тушения. Идеально, если у вас есть чугунная сковорода. В ней чашушули будет готовиться равномерно, а мясо останется сочным.

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Кинзу можно добавить к готовому блюду и отдельно нарезать при подаче.

На сайте pp_video_resepts советуют влить немного кипятка в процессе тушения мяса. Если оно постное, можно положить сливочное масло.

Чашушули

Чашушули, рецепт грузинской кухни
Чашушули, рецепт грузинской кухни / Фото: kitchen.727go.com

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Ингредиенты:

  • мясо – 1 кг;
  • лук – 3 шт.;
  • помидоры – 4-5 шт.;
  • томатная паста – 2 ст. л.;
  • чеснок – 4 зубка;
  • кинза, базилик;
  • молотый перец чили – 1 ч. л.;
  • молотый кориандр – 1/2 ч. л.;
  • соль;
  • лавровый лист – 2 шт.

Как приготовить:

  1. Нарезать мясо на небольшие куски, выложить их в чугунную сковороду. Добавить нарезанный полукольцами лук. Тушить 30-40 минут до готовности мяса. Если жидкость выпарилась, можно добавить полстакана кипятка.
  2. Помидоры натереть на терке. Чеснок нарезать. Зелень мелко порубить.
  3. Спустя 30-40 минут положить томатную пасту и тертые помидоры, перемешать. Тушить еще 10 минут на сильном огне.
  4. Добавить чеснок, зелень, специи и лавровый лист. Накрыть крышкой и тушить чашушули еще 5 минут.

Обязательно попробуйте суп харчо, если раньше его не готовили. Здесь найдете рецепт и правила его приготовления.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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