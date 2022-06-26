Чашушули с говядиной – рецепт одного их главных блюд Грузии (фото)

Когда нужно накормить большую семью и сделать это вкусно, грузины готовят остри или чашушули.
Готовят из телятины или говядины. От того, насколько молодое мясо, будет зависеть время тушения. Идеально, если у вас есть чугунная сковорода. В ней чашушули будет готовиться равномерно, а мясо останется сочным.
Кинзу можно добавить к готовому блюду и отдельно нарезать при подаче.
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На сайте pp_video_resepts советуют влить немного кипятка в процессе тушения мяса. Если оно постное, можно положить сливочное масло.
Чашушули
Ингредиенты:
- мясо – 1 кг;
- лук – 3 шт.;
- помидоры – 4-5 шт.;
- томатная паста – 2 ст. л.;
- чеснок – 4 зубка;
- кинза, базилик;
- молотый перец чили – 1 ч. л.;
- молотый кориандр – 1/2 ч. л.;
- соль;
- лавровый лист – 2 шт.
Как приготовить:
- Нарезать мясо на небольшие куски, выложить их в чугунную сковороду. Добавить нарезанный полукольцами лук. Тушить 30-40 минут до готовности мяса. Если жидкость выпарилась, можно добавить полстакана кипятка.
- Помидоры натереть на терке. Чеснок нарезать. Зелень мелко порубить.
- Спустя 30-40 минут положить томатную пасту и тертые помидоры, перемешать. Тушить еще 10 минут на сильном огне.
- Добавить чеснок, зелень, специи и лавровый лист. Накрыть крышкой и тушить чашушули еще 5 минут.
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