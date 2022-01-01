Чай бодрящий и согревающий – рецепты с имбирем и цитрусовыми

Благодаря присутствию зимой максимально сочных цитрусовых и насыщенного своим вкусом имбиря, чай в это время становится очень полезным.
Мы рассказывали, как приготовить чай с фейхоа, теперь – еще два рецепта напитков, которые взбодрят и приведут в форму.
Фудблогер dietolog_melekhina предлагает приготовить бодрящий чай с имбирем и лимоном, для витаминного чая от boiggi_rezerv нужны сразу три цитрусовых – апельсин, лайм и лимон.
Далее по теме
Витаминный цитрусовый чай
Ингредиенты (рассчитывайте по своему вкусу):
- Апельсин
- Лайм
- Лимон
- Корица (палочки)
- Мята
- Черный или зеленый чай
- Тростниковый сахар
- Бадьян (по желанию)
Как приготовить:
- Апельсин, лайм и лимон нарезать кружками и выложить на дно чайника. Добавить палочки корицы, немного сахара.
- Сверху выложить листья чая и свежей мяты.
- Залить кипятком, немного размять цитрусовые вилкой. Дать настояться 5 минут.
Чай с имбирем, медом и лимоном
Ингредиенты:
- Корень имбиря – 3х3 см
- Лимон – половина
- Мед – 1 ч. л.
- Кипяток – 300 мл
Как приготовить:
- Имбирь натереть на мелкой терке. Лимон нарезать вместе с кожурой.
- Добавьте мед и залить горячей водой. Дайте настояться 3-5 минут.