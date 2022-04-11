Чай "Мятный цитрус" с успокоительными свойствами – как приготовить и рецепт

Перед тем, как засыпать ингредиенты в заварник, обдайте его кипятком. Вместе с этим, чай заваривается водой не выше 85-ти градусов

Мятный чай с медом / Фото: Pixabay

Когда хочется выпить успокоительный напиток, который снижает уровень тревоги и благотворно влияет на нервную систему, то в составе должна быть мята.

Издревле известно, что это растение делает сон крепким, сокращает стресс и убирает усталость.

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В этом чае есть мед, так что сахар добавляйте по вкусу. Цукаты могут быть любыми, помните, что они тоже сладкие.

Что касается черники, то она может быть сушеной или хорошо обсушенной размороженной.

И, конечно, нельзя использовать кипяток. Вода должна быть примерно 85-ть градусов.

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Рецепт нашли на странице bon.cakes.

Чай "Мятный цитрус"

Чай "Мятный цитрус" / Фото: instagram.com/bon.cakes

Ингредиенты на 0,6 литра воды:

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мята – 15 г;

цукаты – 10 г;

лимонный сок – 20 г;

мед светлый – 60 г;

сахар, корица – по вкусу;

апельсин;

черника – по желанию.

Два рецепта бодрящего чая – с имбирем и цитрусовыми – найдете здесь.

Как приготовить: