Чай с фейхоа – как приготовить самый бодрящий и согревающий сезонный напиток

Для каждого фейхоа свои. В том смысле, что каждый ощущает в них свой личный вкус: киви, клубника и даже цитрусовые оттенки.
В любом случае это максимально полезные ягоды, которые рекомендованы всем, кто хочет поддержать работу сердца.
Так что этот чай нужно пить дома, брать с собой на работу или прогулку. Кстати, фейхоа, кроме прочего, отлично справляются с ролью начинки в песочном пироге.
Далее по теме
Фудблогер foodmarina вместо обычного чая рекомендует использовать нейтральный травяной.
Чай с фейхоа
Ингредиенты на 1 литр:
- 1 литр кипятка;
- 2 ч. л. чая;
- 2 шт. фейхоа.
Как приготовить:
- В чайник насыпать чай, нарезать фейхоа кружками и залить кипятком.
- Дать настояться 10 минут.
Читайте также:
- "Живое" варенье из фейхоа – как быстро приготовить эту витаминную бомбу
- Салат с фейхоа и свеклой – полезный и проверенный рецепт
- Как вкусно заварить чай с бергамотом и с какими десертами подавать
- 6 главных правил, чтобы заварить и выпить вкусный чай
- 7 согревающих напитков осени на основе кофе и шоколада