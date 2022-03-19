Чайный кекс – рецепт выпечки, которая начинает таять уже в руках

Нужен стакан растительного масла и стакан йогурта. Заварите 40 миллилитров крепкого черного чая и добавьте в тесто

Чайный кекс / Фото: www.bonappetit.com

Крепко заваренный чай часто попадает во всякую выпечку. Об одном таком жевательном печенье мы рассказывали.

Этот кекс, судя по составу ингредиентов, получится увесистым и влажным. Это ему обеспечит растительное масло.

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На сайте Вonappetit.com предлагают посыпать кекс сахаром перед выпечкой. Этого можно не делать, если посчитаете, что сахара и так достаточно.

Чайный кекс

Ингредиенты:

1 стакан растительного масла, плюс еще немного для формы;

по 250 г муки, сахара;

1 ч. л. соли;

по 0,5 ч. л. разрыхлителя, соды;

2 большие яйца;

1 стакан йогурта;

40 мл черного чая;

1 ч. л. ванильный сахар;

1 ст. л. сахар для посыпки.

Если есть просроченный йогурт, то выбрасывать его не нужно. Из него можно испечь кекс-облако.

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Как приготовить: