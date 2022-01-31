Чебуреки без теста, вместо него – листья капусты: рецепт вкусного и диетического блюда

Еще одно быстрое и оригинальное решения для вкусных чебуреков. Как их приготовить без замеса теста с помощью лаваша – мы рассказывали.
Здесь вместо теста листья капусты, они предварительно отвариваются и слегка отбиваются.
Такие чебуреки вкусные как в горячем, так и в холодном виде.
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Детали формовки перед жаркой смотрите в видео ниже.
Диетические чебуреки
Ингредиенты:
- фарш – 500 г;
- капуста – 1 шт.;
- соль, смесь перцев, сушеный чеснок – по 1 ч. л.;
- молотый перец – 0,5 ч. л.;
- молотый мускатный орех – щепотка;
- лук – 1 шт.;
- мука – 100 г;
- крахмал – 1 ст. л.;
- яйца – 3 шт.;
- сухари панировочные – 3-4 ст. л.
В Австрии тоже есть блюдо, которое очень напоминает чебуреки, и это крапфен с начинкой из картофеля и сыра.
Как приготовить:
- Фарш соединить со всеми специями. Луковицу измельчить в блендере до состояния кашицы, соединить с фаршем и перемешать.
- У капусты вырезать кочерыжку, варить после закипания 5-7 минут. Снять верхние листья, дать остыть.
- Яйца разбить в емкости и взбить с солью.
- В другой емкости соединить муку и крахмал. В третью емкость высыпать сухари.
- У листьев капусты срезать уплотнение, оно посередине, и слегка отбить листья молотком.
- На одну половины выложить чуть больше столовой ложки фарша. Слегка подогнуть края, сформировать чебурек и обрезать неровности.
- Обвалять в муке, затем – в яйце и в панировочных сухарях.
- Обжаривать до золотистой корочки с двух сторон.
Как правильно сформировать чебуреки перед жаркой – смотрите в видео.