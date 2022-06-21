Чем быстро заменить майонез – нужны сметана или натуральный йогурт

Зачастую поиск рецептов и способов, чем и как заменить майонез, ищут те, кто заботится о фигуре, и те, у кого его не оказалось в самый неподходящий момент.
Например, нужное количество соли в рецепте можно заменить специями, получится даже вкуснее. С майонезом тоже есть альтернативы и, возможно, к ним вы будете возвращаться. Все дополнительные ингредиенты к сметане или натуральному йогурту добавляйте по вкусу.
Соус на основе натурального йогурта
Один из вариантов – это натуральный йогурт с дополнительными ингредиентами, их нужно регулировать по своему вкусу.
Итак, к греческому йогурту можно добавить горчицу и перемешать. Этот соус подходит для запекания.
Неплохо будет, когда добавить отдельно томатную пасту. Правда, такой заменитель может быть пресноват, поэтому его нужно немного подсолить.
Для салатов, овощных и с мясом, можно попробовать добавить к йогурту соевый соус.
И еще один рецепт: на 100 граммов натурального йогурта нужна чайная ложка сухого или измельченного свежего чеснока, половина чайной ложки горчицы и две столовых ложки оливкового масла. Посолите и поперчите по вкусу.
С помощью чего можно заменить мясо в рационе – узнаете здесь.
Соус на основе сметаны
Еще один вариант соуса, который заменит майонез, можно сделать на основе сметаны.
Сметану лучше брать жирную. К ней по вкусу добавить дижонскую и острую горчицу. Также будет вкуснее, если использовать нарезанную зелень. Таким соусом можно заправлять салаты.
Есть интересный рецепт на основе сметаны и вареных желтков. На два желтка нужно 100 граммов нежирной сметаны. Это нужно довести до однородности вилкой, добавить столовую ложку оливкового масла, затем посолить и поперчить. По желанию добавить немного горчицы.
Если не оказалось сливочного масла, то в выпечке ее можно заменить. Об этом мы писали в этом материале.