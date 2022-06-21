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Чем быстро заменить майонез – нужны сметана или натуральный йогурт

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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21 июня, 10:45
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К этим двум продуктам добавляются самые простые ингредиенты – получаются интересные соусы для запекания мяса или рыбы и заправки салатов
Чем просто и вкусно заменить майонез
Чем просто и вкусно заменить майонез / Фото: Инстаграм

Зачастую поиск рецептов и способов, чем и как заменить майонез, ищут те, кто заботится о фигуре, и те, у кого его не оказалось в самый неподходящий момент.

Например, нужное количество соли в рецепте можно заменить специями, получится даже вкуснее. С майонезом тоже есть альтернативы и, возможно, к ним вы будете возвращаться. Все дополнительные ингредиенты к сметане или натуральному йогурту добавляйте по вкусу.

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Соус на основе натурального йогурта

К натуральному йогурту можно добавить горчицу, соевый соус или томатную пасту
К натуральному йогурту можно добавить горчицу, соевый соус или томатную пасту / Фото: freepik.com

Один из вариантов – это натуральный йогурт с дополнительными ингредиентами, их нужно регулировать по своему вкусу.

Итак, к греческому йогурту можно добавить горчицу и перемешать. Этот соус подходит для запекания.

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Неплохо будет, когда добавить отдельно томатную пасту. Правда, такой заменитель может быть пресноват, поэтому его нужно немного подсолить.

Для салатов, овощных и с мясом, можно попробовать добавить к йогурту соевый соус.

И еще один рецепт: на 100 граммов натурального йогурта нужна чайная ложка сухого или измельченного свежего чеснока, половина чайной ложки горчицы и две столовых ложки оливкового масла. Посолите и поперчите по вкусу.

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С помощью чего можно заменить мясо в рационе – узнаете здесь.

Соус на основе сметаны

Сметану, чтобы заменить майонез, нужно брать жирную
Сметану, чтобы заменить майонез, нужно брать жирную / Фото: pexels.com

Еще один вариант соуса, который заменит майонез, можно сделать на основе сметаны.

Сметану лучше брать жирную. К ней по вкусу добавить дижонскую и острую горчицу. Также будет вкуснее, если использовать нарезанную зелень. Таким соусом можно заправлять салаты.

Есть интересный рецепт на основе сметаны и вареных желтков. На два желтка нужно 100 граммов нежирной сметаны. Это нужно довести до однородности вилкой, добавить столовую ложку оливкового масла, затем посолить и поперчить. По желанию добавить немного горчицы.

Если не оказалось сливочного масла, то в выпечке ее можно заменить. Об этом мы писали в этом материале.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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