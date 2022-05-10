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Чем заменить бумагу для выпечки, если ее вдруг не оказалось дома

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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10 мая, 13:21
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Она защищает от подгорания, после нее практически не нужно мыть противень. Из этого списка у вас наверняка найдется минимум одна вещь, которую можно использовать вместо пергамента
Чем заменить бумагу для выпечки
Чем заменить бумагу для выпечки

Домашняя выпечка была, есть и будет. И неважно, какая она – самое обычное песочное печенье или более сложные дрожжевые пироги. Ни то, ни другое нельзя качественно испечь без пергаментной бумаги.

Она позволяет вашей выпечке равномерно приготовиться и не пригореть, если из пирогов вдруг вытечет сок.

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Итак, чем можно заменить бумагу для выпечки, когда в доме ее не оказалось.

Что использовать вместо пергаментной бумаги для выпечки

Бумагу для выпечки можно заменить промасленным офисным листом
Бумагу для выпечки можно заменить промасленным офисным листом

Чертежная калька, промазанная с двух сторон растительным или сливочным маслом.

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Обычная чистая офисная бумага, ее тоже нужно промаслить.

Пищевая бумага, пакеты, в которые упаковывают продукты в магазине.

Жир, манка или сухари. Это на тот случай, если дома не оказалось всего, что указано выше. Чистый противень нужно смазать маслом или жиром и обильно присыпать панировочными сухарями.

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Такая замена пекарской бумаги больше подходит для домашнего хлеба и несладкой выпечки. Это не даст вашим изделиям пригореть.

Обычный силиконовый коврик. Не бойтесь, что он расплавится при высоких температурах и вступит в контакт с продуктами.

Пищевая фольга. Ее тоже можно использовать вместо пергамента, но здесь есть нюансы. Для изделий из теста фольгу смажьте маслом.

Чтобы тесто не прилипло, фольгу кладут матовой стороной на противень, а блестящей – наверх. Это важно, так как матовая сторона может окислиться из-за контакта с продуктами и изменить вкус.

Здесь узнаете, как проверить разрыхлитель и чем его можно заменить.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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