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Чем заменить мясо в рационе – 8 вкусных альтернатив

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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17 мая, 09:30
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Много жареного жирного мяса в рационе – риск получить серьезные заболевания. Специалисты не настаивают на полном отказе от мяса, но его нужно пытаться заменять хотя бы дважды в неделю
Продукты, которыми можно заменить мясо
Продукты, которыми можно заменить мясо / Фото: depositphotos.com, Коллаж: Сегодня, pexels.com

Если возникает вопрос "что-то чем-то заменить", обычно это касается теста. Рассказывали, как это сделать с помощью капусты в любимых чебуреках.

Что касается мяса, то лучше выбирать золотую середину. Как говорит нутрициолог и диетолог Яна Легеза, настаивать на полном отказе от мяса – неправильно. Но с частой периодичностью его можно заменять другими продуктами, богатыми белком.

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Какими продуктами можно заменить мясо

В твороге с низкой жирностью больше белка
В твороге с низкой жирностью больше белка / Фото: Pixabay

1. Куриные яйца. Обладают почти 100% усвояемостью белка и хорошо переносятся организмом.

Но если есть аллергия на яйца, обычно она бывает на желток, с ними нужно быть осторожней.

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2. Нежирный творог. Чем меньше в твороге жирности, тем больше содержание белка.

3. Пармезан и другие твердые сыры. Пармезан – один из чемпионов по содержанию белка. В ста граммах сыра – 35,7 граммов белка. Но из-за своих вкусовых качеств его чаще используем как добавка к блюдам, чем основной прием пищи.

Другие твердые сыры тоже богаты белком и могут заменить мясо несколько раз в неделю.

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4. Рыба – тунец, горбуша, сардина, лосось – отличный источник белка животного происхождения с хорошей усвояемостью.

5. Морепродукты. Это ценный источник белка, а также йода и других микроэлементов.

6. Арахис, фисташки, миндаль содержат от 20 до 26 граммов белка и могут стать прекрасным дополнением к любому салату. Таким образом полноценный ужин обеспечен.

7. Бобовые (маш, чечевица, нут, фасоль) содержат более 20 граммов белка. Из бобовых можно приготовить много чего вкусного – от паштета до котлет.

8. Амарант, киноа – крупы, которые богаты белком и незаменимыми аминокислотами, станут красочной сытной альтернативой мясным продуктам.

Киноа, очень полезную крупу, нужно правильно приготовить. Об этом читайте здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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