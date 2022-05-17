Чем заменить мясо в рационе – 8 вкусных альтернатив

Если возникает вопрос "что-то чем-то заменить", обычно это касается теста. Рассказывали, как это сделать с помощью капусты в любимых чебуреках.
Что касается мяса, то лучше выбирать золотую середину. Как говорит нутрициолог и диетолог Яна Легеза, настаивать на полном отказе от мяса – неправильно. Но с частой периодичностью его можно заменять другими продуктами, богатыми белком.
Какими продуктами можно заменить мясо
1. Куриные яйца. Обладают почти 100% усвояемостью белка и хорошо переносятся организмом.
Но если есть аллергия на яйца, обычно она бывает на желток, с ними нужно быть осторожней.
2. Нежирный творог. Чем меньше в твороге жирности, тем больше содержание белка.
3. Пармезан и другие твердые сыры. Пармезан – один из чемпионов по содержанию белка. В ста граммах сыра – 35,7 граммов белка. Но из-за своих вкусовых качеств его чаще используем как добавка к блюдам, чем основной прием пищи.
Другие твердые сыры тоже богаты белком и могут заменить мясо несколько раз в неделю.
4. Рыба – тунец, горбуша, сардина, лосось – отличный источник белка животного происхождения с хорошей усвояемостью.
5. Морепродукты. Это ценный источник белка, а также йода и других микроэлементов.
6. Арахис, фисташки, миндаль содержат от 20 до 26 граммов белка и могут стать прекрасным дополнением к любому салату. Таким образом полноценный ужин обеспечен.
7. Бобовые (маш, чечевица, нут, фасоль) содержат более 20 граммов белка. Из бобовых можно приготовить много чего вкусного – от паштета до котлет.
8. Амарант, киноа – крупы, которые богаты белком и незаменимыми аминокислотами, станут красочной сытной альтернативой мясным продуктам.
Киноа, очень полезную крупу, нужно правильно приготовить. Об этом читайте здесь.