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Чем заменить панировочные сухари и сделать котлеты и отбивные вкуснее (фото)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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8 июля, 11:50
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Это отличный способ использовать подсохший хлеб. Домашние панировочные сухари могут быть заготовкой – хлебную крошку поместите в пакет и заморозьте
Чем заменить панировочные сухари
Чем заменить панировочные сухари / Фото: istockphoto.com

Панировочные сухари помогают котлетам и отбивным держать сочность внутри и делают их красивыми и золотистыми.

Не стоит отказываться от такой еды, если вдруг вы не успели их купить. Это так же касается выпечки, сливочное масло для нее можно заменить другими продуктами.

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А домашние панировочные сухари – еще и способ избавиться от подсохшего хлеба и сэкономить деньги. Заменить их можно мукой с добавлением куркумы или паприки и не только.

Чем заменить панировочные сухари и как их быстро сделать

Для панировочных сухарей берите белый хлеб
Для панировочных сухарей берите белый хлеб / Фото: istockphoto.com

Обычно советуют так: нарезать хлеб и быстро подсушить его в микроволновке или духовке. Потом сухари измельчаются в блендере или через мясорубку.

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Но есть очень удачный лайфхак. Для домашних панировочных сухарей подсохший хлеб нужно натереть на мелкой терке, разложить на застеленном листе и подсушить в духовке.

Также можно сделать заготовку. Тертый хлеб сложить в пакет и хранить в морозилке. Когда сухари понадобятся, их нужно обжарить в духовке.

Как быстро заменить майонез и получить полезный соус – читайте в этом материале.

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Чем заменить панировочные сухари

Кукурузная мука – классная панировка для куриных бедер и крыльев
Кукурузная мука – классная панировка для куриных бедер и крыльев / Фото: istockphoto.com

  1. Кукурузные хлопья. Купите самые обычные, без вкусовых добавок. Измельчите в блендере до нужной текстуры. Такая панировка подойдет для куриных бедер и крыльев.
  2. Кукурузная мука. Классная панировка для рыбы, особенно для белой.
  3. Пшеничная мука и куркума/паприка. Добавьте пряность в муку в личных пропорциях. Такая панировка сделают рыбу красивого цвета и придаст особенный вкус. Панировка с паприкой хорошо подойдет для курицы и мяса.
  4. Гречневая мука. Ее можно использовать при жарке овощей – кабачков, баклажанов и цукини. Получится очень приятный вкус и аромат.

Как просто и быстро сделать сливки в домашних условиях – узнаете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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