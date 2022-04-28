Чем заменить рисовый уксус для суши и роллов

Это можно сделать с помощью заправки для риса. Именно она делает рис послушным и эластичным

Как сделать заправку для суши / Фото: Коллаж: Сегодня, www.thespruceeats.com, Kim Cruz/pexels.com

Без разрыхлителя не будет пышной выпечки, но его можно заменить, без рисового соуса не получится суши, а рис будет рассыпаться, и он тоже заменяется.

Именно рисовый уксус придает рису аромат и дарит пластичность. Он готовится без добавления специй и соли, в этой заправке для риса соль нужна, буквально несколько граммов.

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Когда будете заправлять рис, делайте это осторожно, чтобы не испортить его форму и чтобы суши были максимально красивым.

На канале Книга Рецептов советуют не привязываться к пропорциям по рецепту, ведь кто-то любит слаще, кто-то, чтобы было с кислинкой.

Заправка для риса

Чем заменить рисовый уксус для суши

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Ингредиенты на 1 килограмм риса:

180-200 г яблочного уксуса;

100 г сахара;

1-2 г соли.

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Как приготовить:

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В сотейнике соединить уксус, сахар и соль. Уварить, помешивая, на среднем огне до легкого загустения. Снять с огня, дать немного остыть. Влить в рис тонкой струйкой и тщательно перемешать.

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