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Чем заменить рисовый уксус для суши и роллов

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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28 апреля, 13:00
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Это можно сделать с помощью заправки для риса. Именно она делает рис послушным и эластичным
Как сделать заправку для суши
Как сделать заправку для суши / Фото: Коллаж: Сегодня, www.thespruceeats.com, Kim Cruz/pexels.com

Без разрыхлителя не будет пышной выпечки, но его можно заменить, без рисового соуса не получится суши, а рис будет рассыпаться, и он тоже заменяется.

Именно рисовый уксус придает рису аромат и дарит пластичность. Он готовится без добавления специй и соли, в этой заправке для риса соль нужна, буквально несколько граммов.

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Когда будете заправлять рис, делайте это осторожно, чтобы не испортить его форму и чтобы суши были максимально красивым.

На канале Книга Рецептов советуют не привязываться к пропорциям по рецепту, ведь кто-то любит слаще, кто-то, чтобы было с кислинкой.

Заправка для риса

Чем заменить рисовый уксус для суши
Чем заменить рисовый уксус для суши

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Ингредиенты на 1 килограмм риса:

  • 180-200 г яблочного уксуса;
  • 100 г сахара;
  • 1-2 г соли.

Здесь узнаете, чем заменить сливочное масло в выпечке, – это три продукта.

Как приготовить:

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  1. В сотейнике соединить уксус, сахар и соль. Уварить, помешивая, на среднем огне до легкого загустения.
  2. Снять с огня, дать немного остыть. Влить в рис тонкой струйкой и тщательно перемешать.

Как сделать домашние сливки – узнаете в этом материале.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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