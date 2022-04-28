Чем заменить рисовый уксус для суши и роллов

Без разрыхлителя не будет пышной выпечки, но его можно заменить, без рисового соуса не получится суши, а рис будет рассыпаться, и он тоже заменяется.
Именно рисовый уксус придает рису аромат и дарит пластичность. Он готовится без добавления специй и соли, в этой заправке для риса соль нужна, буквально несколько граммов.
Когда будете заправлять рис, делайте это осторожно, чтобы не испортить его форму и чтобы суши были максимально красивым.
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Заправка для риса
Ингредиенты на 1 килограмм риса:
- 180-200 г яблочного уксуса;
- 100 г сахара;
- 1-2 г соли.
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Как приготовить:
- В сотейнике соединить уксус, сахар и соль. Уварить, помешивая, на среднем огне до легкого загустения.
- Снять с огня, дать немного остыть. Влить в рис тонкой струйкой и тщательно перемешать.
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