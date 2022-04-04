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Чем заменить сливки – их просто можно сделать из молока, сливочного масла и сметаны

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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4 апреля, 16:34
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Рецепт из сметаны более бюджетный, дороже из молока и сливочного масла. Чтобы сделать сладкие сливки, сахара или пудры добавляйте по вкусу
Чем можно заменить сливки
Чем можно заменить сливки / Фото: Коллаж: Сегодня, pexels.com

Из ситуации временного дефицита на некоторые продукты можно легко выйти. Мы рассказывали, как сделать дрожжи на сухофруктах и ржаной муке, теперь – простые рецепты сливок.

Их можно использовать в кофейных напитках, для безе и для украшения самой разной выпечки.

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Сливки на основе молока и сливочного масла – более дорогой продукт, сливки из сметаны – бюджетный.

Из 500 миллилитров сметаны получится 300 граммов сливок. Сахар или сахарную пудру во время взбивания добавляйте по вкусу.

Сливки из молока и сливочного масла

Ингредиенты для сливок 33%:

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  • молоко (любой жирности) – 200 мл;
  • сливочное масло (не меньше 82%) – 200 г.

Для сливок 20-25%:

  • молоко – 200 мл;
  • сливочное масло – 130 г.

Для сливок 10-15%:

  • молоко – 200 мл;
  • сливочное масло – 60 г.

Рецепт очень вкусного песто из свеклы узнаете здесь.

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Как приготовить:

  1. Масло нарезать, залить молоком. Разогреть в сотейнике до полного растворения масла.
  2. Жидкость нужно взбить миксером 10 минут. Перелить и оставить на 8-10 часов в холодильнике.

Сливки из сметаны

  • сметана 20% – 500 г;
  • сахар или сахарная пудра.

Здесь узнаете, как замесить универсальное дрожжевое тесто за 10 минут.

Как приготовить:

  1. Дуршлаг застелить несколькими слоями марлю. Вылить сметану.
  2. Оставить на одну ночь, чтобы стекало. Взбить миксером, в процессе добавляя сахар или пудру по вкусу.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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