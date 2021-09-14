Чизкейк из творога с лимонным пюре – рецепт десерта, который станет вашим фаворитом

Творог для чизкейка нужно обязательно перетереть для воздушности десерта. А чтобы основа чизкейка во время выпекания не треснула, установите под ним емкость с водой

Имбирно-лимонный чизкейк / Фото: Depositphotos

Сегодня чизкейков существует много, чего стоит красавец баскский. Их можно выпекать и готовить без выпечки, добавлять в крем фрукты и ягоды, а в тесто – шоколад или орехи. В качестве основы берут маскарпоне и рикотту, но для многих чизкейк из творога – фаворит среди десертов. Он не только вкусный, но и доступный. Только не стоит класть в творог много эссенции или лимонного сока, чтобы не перебить его сливочный вкус.

Лимонный чизкейк из творога

Лимонный чизкейк из творога / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты

200 мл жирных сливок

200 г творога

4 яичных желтка

1 стакан сахара

2 крупных лимона

1 ч. л. кукурузного крахмала

150 г печенья

100 г сливочного масла

Способ приготовления

Разогреть духовку до 180 градусов. Все продукты для крема нужно заранее достать из холодильника. Творог, яйца и сливки должны быть комнатной температуры. Печенье измельчить в блендере и смешать с растопленным сливочным маслом. Выложить крошки в разъемную форму и довольно плотно утрамбовать ложкой. Выпекать песочную основу около 10 минут в разогретой до 180 градусов духовке, затем вынуть и остудить. Температуру в духовке уменьшить до 160 градусов. В глубокой миске соединить желтки, сливки и сахар. Венчиком довести смесь до однородного состояния. Лимоны тщательно вымыть и пюрировать с помощью блендера вместе с цедрой около двух минут. Смешать сливочную смесь и лимонное пюре. Вмешать творог в лимонно-сливочную смесь, добавить кукурузный крахмал, перемешать. Получившийся крем вылить в форму с песочной основой. Поверхность разровнять лопаткой. Поставить форму с чизкейком в глубокий противень (или глубокую форму), в которую налить кипяток. Вода в противне должна доходить примерно до середины формы с чизкейком. Выпекать чизкейк около 60 минут. У готового чизкейка, при потряхивании формы, серединка должна слегка дрожать. Готовый чизкейк оставить в выключенной духовке с приоткрытой дверцей примерно на час. Форму с остывшим чизкейком затянуть пищевой пленкой и убрать в холодильник на ночь.

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