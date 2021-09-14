Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Украина в Лиге наций - кто соперники 🍿 Кому нужна "Рада" 💸 Когда дадут тысячу Зеленского 🐸 Руслану обвинили в коррупции

Салаты с виноградом

Сезонная запеканка

Напитки осени

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Чизкейк из творога с лимонным пюре – рецепт десерта, который станет вашим фаворитом

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
14 сентября, 18:08
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Творог для чизкейка нужно обязательно перетереть для воздушности десерта. А чтобы основа чизкейка во время выпекания не треснула, установите под ним емкость с водой
Имбирно-лимонный чизкейк
Имбирно-лимонный чизкейк / Фото: Depositphotos

Сегодня чизкейков существует много, чего стоит красавец баскский. Их можно выпекать и готовить без выпечки, добавлять в крем фрукты и ягоды, а в тесто – шоколад или орехи. В качестве основы берут маскарпоне и рикотту, но для многих чизкейк из творога – фаворит среди десертов. Он не только вкусный, но и доступный. Только не стоит класть в творог много эссенции или лимонного сока, чтобы не перебить его сливочный вкус.

Лимонный чизкейк из творога

Лимонный чизкейк из творога
Лимонный чизкейк из творога / Фото: Depositphotos

Реклама

Ингредиенты

  • 200 мл жирных сливок
  • 200 г творога
  • 4 яичных желтка
  • 1 стакан сахара
  • 2 крупных лимона
  • 1 ч. л. кукурузного крахмала
  • 150 г печенья
  • 100 г сливочного масла

Способ приготовления

  1. Разогреть духовку до 180 градусов.
  2. Все продукты для крема нужно заранее достать из холодильника. Творог, яйца и сливки должны быть комнатной температуры.
  3. Печенье измельчить в блендере и смешать с растопленным сливочным маслом. Выложить крошки в разъемную форму и довольно плотно утрамбовать ложкой. Выпекать песочную основу около 10 минут в разогретой до 180 градусов духовке, затем вынуть и остудить. Температуру в духовке уменьшить до 160 градусов.
  4. В глубокой миске соединить желтки, сливки и сахар. Венчиком довести смесь до однородного состояния. Лимоны тщательно вымыть и пюрировать с помощью блендера вместе с цедрой около двух минут. Смешать сливочную смесь и лимонное пюре. Вмешать творог в лимонно-сливочную смесь, добавить кукурузный крахмал, перемешать.
  5. Получившийся крем вылить в форму с песочной основой. Поверхность разровнять лопаткой.
  6. Поставить форму с чизкейком в глубокий противень (или глубокую форму), в которую налить кипяток. Вода в противне должна доходить примерно до середины формы с чизкейком.
  7. Выпекать чизкейк около 60 минут.
  8. У готового чизкейка, при потряхивании формы, серединка должна слегка дрожать.
  9. Готовый чизкейк оставить в выключенной духовке с приоткрытой дверцей примерно на час.
  10. Форму с остывшим чизкейком затянуть пищевой пленкой и убрать в холодильник на ночь.

И еще 3 рецепта чизкейков без выпечки найдете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Новогодний mood ​​
А вы соскучились по оливье? Наталия Орейро — ДА!
Где лучшие круасаны в Киеве
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира
Легко справляетесь с чисткой киви?
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять