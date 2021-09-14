Чизкейк из творога с лимонным пюре – рецепт десерта, который станет вашим фаворитом

Имбирно-лимонный чизкейк / Фото: Depositphotos
Сегодня чизкейков существует много, чего стоит красавец баскский. Их можно выпекать и готовить без выпечки, добавлять в крем фрукты и ягоды, а в тесто – шоколад или орехи. В качестве основы берут маскарпоне и рикотту, но для многих чизкейк из творога – фаворит среди десертов. Он не только вкусный, но и доступный. Только не стоит класть в творог много эссенции или лимонного сока, чтобы не перебить его сливочный вкус.
Лимонный чизкейк из творога
Лимонный чизкейк из творога / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
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- 200 мл жирных сливок
- 200 г творога
- 4 яичных желтка
- 1 стакан сахара
- 2 крупных лимона
- 1 ч. л. кукурузного крахмала
- 150 г печенья
- 100 г сливочного масла
Способ приготовления
- Разогреть духовку до 180 градусов.
- Все продукты для крема нужно заранее достать из холодильника. Творог, яйца и сливки должны быть комнатной температуры.
- Печенье измельчить в блендере и смешать с растопленным сливочным маслом. Выложить крошки в разъемную форму и довольно плотно утрамбовать ложкой. Выпекать песочную основу около 10 минут в разогретой до 180 градусов духовке, затем вынуть и остудить. Температуру в духовке уменьшить до 160 градусов.
- В глубокой миске соединить желтки, сливки и сахар. Венчиком довести смесь до однородного состояния. Лимоны тщательно вымыть и пюрировать с помощью блендера вместе с цедрой около двух минут. Смешать сливочную смесь и лимонное пюре. Вмешать творог в лимонно-сливочную смесь, добавить кукурузный крахмал, перемешать.
- Получившийся крем вылить в форму с песочной основой. Поверхность разровнять лопаткой.
- Поставить форму с чизкейком в глубокий противень (или глубокую форму), в которую налить кипяток. Вода в противне должна доходить примерно до середины формы с чизкейком.
- Выпекать чизкейк около 60 минут.
- У готового чизкейка, при потряхивании формы, серединка должна слегка дрожать.
- Готовый чизкейк оставить в выключенной духовке с приоткрытой дверцей примерно на час.
- Форму с остывшим чизкейком затянуть пищевой пленкой и убрать в холодильник на ночь.