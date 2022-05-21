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Что делать, чтобы выпечка не трескалась – 6 простых шагов

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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21 мая, 10:29
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Все начинается с замешивания теста, времени его расстойки и влажности в духовке. Изделия из ржаной муки перед выпечкой нужно увлажнять
Как избежать трещин на выпечке
Как избежать трещин на выпечке

Существует много способов исправить уже приготовленную еду. Легче всего это сделать, когда она пересолена. Но очень часто случается так, что некрасивые трещины портят выпечку.

Что касается бисквитов и чизкейков с выпеканием, то дефекты на них можно скрыть кремом или глазурью.

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С домашним хлебом намного сложнее, трещины на нем никак не исправить. Трескается он из-за углекислого газа, которому нужен выход. Именно для этого на заготовках делаются надрезы.

Ниже узнаете, почему выпечка не трескается и как этого избежать. Рекомендации собраны со страниц опытных кулинаров и на канале Вкусные Заметки о Хлебе.

Что делать, чтобы выпечка не трескалась

Перед запеканием сделайте надрезы на домашнем хлебе
Перед запеканием сделайте надрезы на домашнем хлебе

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1. Не нужно очень долго вымешивать тесто, чтобы не забить тесто мукой и не утяжелить его.

2. Не стоит спешить отправлять заготовки в духовку. Тесто должно расстояться ровно столько времени, сколько указано в рецепте.

3. Неправильная формовка. Это касается дрожжевых рулетов, пирожков. То есть шов изделия должен быть на дне.

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4. Разогревать духовку сильнее, чем указано в рецепте. Именно поэтому образовывается пар, который способен разорвать корочку. В тоже время слишком высокая температура ускорит выход углекислого газа, и корочка некрасиво разорвется.

Советуют поместить на самый нижний уровень духовки противень с 7-10 кубиками льда. Его пара должно хватить на 10-15 минут. Потом лишняя влажность в духовке нам не нужна.

5. Сделать несколько проколов в пирогах с начинкой.

6. Увлажнить (слегка смазать) водой перед выпечкой изделия из ржаной муки.

Здесь найдете восемь лайфхаков, которые выведут ваше картофельное пюре на новый уровень.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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