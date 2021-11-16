Что должно быть на столе в Новый год 2022

Декорируйте стол натуральными тканями и спокойной цветовой гаммой. Для нарезки используйте хорошую ветчину и неострые сыры. Мясо лучше запечь одним куском и подавать нарезанным

Что приготовить на Новый год-2022 / Фото: Инстаграм

Хозяин Нового года-2022 Тигр, понятно, что на столе должно быть мясо. Хорошо приготовленное мясо. Мы рассказывали, что рыбу на стол ставить можно, но в минимальных количествах. То есть основную роль ей отводить не нужно.

Ниже – что обязательно должно стоять на новогоднем столе, начиная от закусок и заканчивая напитками.

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Декор стола

Скатерть на новогоднем столе должна быть из натуральных тканей / Фото: Инстаграм

Во-первых, скатерть. Она должна быть только из натуральных материалов. Что касается цветовой гаммы, то выбирайте спокойные цвета.

Но Тигру понравится, если какие-то элементы будут яркими. Хищника должно что-то привлекать. Насыщенных оттенков могут быть салфетки или свечи.

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Закуски

Сделайте мясную нарезку из качественной ветчины / Фото: Depositphotos

Если речь идет о бутербродах, канапе, то обратите внимание на хорошие мясные продукты. Важно, чтобы они не были слишком жирными.

На колбасу с большим количеством сала деньги лучше не тратить, пусть это будет ветчина, но высокого качества.

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Если любите сыр, выбирайте нейтральный. То есть острые сыры (с плесенью) Тигра могут отпугнуть.

Гарнир

Декорируйте новогодние салаты морковью / Фото: Depositphotos

Это может быть картофель, овощи-гриль или запеченные овощи.

Картофель можно запечь дольками, можно приготовить пюре. Важно добавить специи, которые бы придавали желтый оттенок. С этим справится куркума.

Конечно, самый оранжевый овощ – морковь – обязана быть среди ингредиентов в гарнире.

Салаты

Салаты лучше заправлять сметаной или йогуртом / Фото: Инстаграм

Приготовьте свои любимые. Если позволяет их рецептура, отдайте предпочтение заправкам на основе натурального йогурта или сметаны.

Обязательно задекорируйте салаты желтыми овощами – болгарским перцем, помидорами, морковью. Это цвета Тигра, ему понравится.

Основные блюда

Тигру понравится вкусно запеченное мясо / Фото: Depositphotos

Мясо. Его должно быть много, только нежирного. Идеально, если оно запечется большим куском, а к столу подастся нарезанным.

Отлично, если позволяет территория, когда мясо будет приготовлено на открытом огне. Шашлык тоже разрешается.

Напитки

Что касается напитков, то отдайте предпочтение вину или ликеру / Фото: Depositphotos

Откажитесь от крепких напитков, Тигра раздражает серьезный алкоголь. А вот хорошее вино, ликеры – правильный выбор.

Газированные безалкогольные напитки могут отпугнуть, так что подумайте о соках, морсах, компотах. Это полезнее и точно понравится хозяину Нового года-2022.