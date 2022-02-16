Что ели казаки перед битвами – 6 адаптированных рецептов и они удивляют

Во-первых, казаки обеспечивали себя едой сами, выращивали и выкармливали практически все. Во-вторых, в их рационе присутствовали и шафран, и оливковое масло, и марципан, и каракатицы

Что ели казаки перед битвами - адаптированные рецепты / Фото: Коллаж: Сегодня

Об одном таком блюде – шпундре из свеклы и мяса – мы рассказывали. Шпундра была упомянута в "Энеиде" Котляревского.

Этот материал основан на дневниках гетманов Михаила Ханенко и Данилы Апостола, писателя Якова Маркевича.

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Люди в свое время авторитетные и далеко небедные. Можно предположить, что такой роскошный рацион был все-таки у высоких чинов.

Кроме домашней колбасы из баранины, казаки ели осетрину, причем перед приготовлением замачивали ее в воде минимум на сутки. Потом держали на льду. В нашем случае можно взять другую рыбу.

Стоит сказать, что и фрикасе тоже готовили. Только использовали не привычную для нас курицу, а баранину. Ее тушили в соусе из бульона, яичных желтков и сметаны.

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Адаптированные рецепты блюд, которые ели казаки Запорожской Сечи

Колбаса из баранины

Колбасу готовили из баранины с добавлением гвоздики и вина в фарш / Фото: Depositphotos

Взять задние бедра барана, выбрать жилы. Порезать мясо мелко, посолить, поперчить, добавить гвоздику, влить кубок рейнского вина (любого вина, скорее, красного).

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Начинить кишки, которые перед тем вычистить и промыть водой.

Маринованная осетрина с имбирем и розмарином

Осетра мариновали в специях, а потом держали на льду до 4 месяцев / Фото: www.alimentarium.org

Осетра замочить в воде на сутки и больше. Порезать на крупные куски, слегка посолить и варить в уксусе. Чуть не доварив, вынуть из уксуса и остудить.

В бочонке на дно выложить слой лука, порезанного кольцами, посыпать розмарином, имбирем и другими специями по желанию.

Положить слой осетрины и снова корнями (специями) посыпать, далее слой лука и специи. Так чередовать слои.

Залить уксусом и поставить на лед на 4 месяца. Затем достать осетрину и лук, обтереть (рыбу), а раствор вылить. Рыбу и лук снова выложить слоями, залить свежим уксусом.

А как приготовить украинские вареники-гиганты, они называются гылуны, узнаете здесь.

Фрикасе из бараньих ножек

Из баранины (ножек) готовили фрикасе со сметанным соусом / Фото: Инстаграм

Отварить бараньи ножки, обжарить в масле с перцем, добавив мелко нарезанную петрушку и шампиньоны.

Фрикасе сопровождалось соусом из трех желтков, которые взбивались со сметаной и соком (бульоном). Его нужно было немного проварить.

Каракатица, обжаренная в оливковом масле с луком

Каракатицу тушили в вине с изюмом / Фото: instagram.com/azian__store/

Каракатицу отварить, порезать. Отдельно порезать лук и обжарить в оливковом масле.

К жареному луку положить порезанную каракатицу, налить вина, добавить изюм. Приварить и подавать на стол.

Марципан

В марципан, кроме миндаля и сахара, добавляли яичные белки а потом запекали / Фото: freepik.com

Нужно 225 граммов миндаля (полфунта), 140 г сахара (36 золотников) и измельчить их.

Добавить 2 белка, цитируем, от куриных яиц – все хорошо перемешать. Разделить смесь на части, придать форму и запечь.

Квас

Хлеб для кваса готовили на сушеном щавеле и уксусе / Фото: Depositphotos

Взять щавель и, высушив столбцы (стебли), просеять через сито. Замесить на самом крепком уксусе, сделать хлебец и выпекать в печи как обычно.

Этот выпеченный хлебец разломить на куски, вложить в бочку и залить, например: суслом из солода или березовым соком, остатками пива из бочки, квасом или другим, но кислым.

Потом, как мы понимаем, нужно оставить будущий квас на несколько дней до готовности.