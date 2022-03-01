Что готовить в марте – рецепт теплого пряного салата из моркови

Теплые салаты бывают разными. Одни – сытные, как льежский, который вполне заменит обед. Бывают очень простые в приготовлении и даже полезные из овощей.
Морковь для самбара лучше натереть крупно, рецепт рассчитан на стакан тертого овоща.
Идеально, если будут зерна горчицы, но любая другая тоже подойдет
Далее по теме
Морковь, как советуют на сайте Spiceupthecurry.com, должна оставаться плотной, но мягкой одновременно. Другими словами – должна хрустеть.
Морковный самбар
Ингредиенты:
- 1 ст. л. растительного масла;
- ¼ ч. л. семян горчицы или любой горчицы;
- 1 ч. л. кунжут;
- красный молотый перец – по вкусу;
- 1 стакан тертой моркови;
- соль – по вкусу;
- ¼ ч. л. лимонного сока.
Рецепт красивых морковных оладий найдете здесь.
Как приготовить:
- Разогрейте масло в сковороде на среднем огне.
- Как только оно станет горячим, добавьте семена горчицы или горчицу, перемешайте с масло.
- Добавьте кунжут и обжарьте несколько секунд. Добавьте красный перец и обжаривайте несколько секунд.
- Добавьте натертую морковь и соль. Перемешайте и готовьте без крышки 3-4 минуты. Полейте лимонным соком и подавайте.